Anne dizisinin oyuncuları kimler? Anne dizinin konusu ne?

Tüm Türkiye’nin kalbine taht kuran çocuk oyuncu Beren Gökyıldız'ın, Cansu Dere ve Vahide Perçin ile başrolünü paylaştığı Anne dizisi tekrar bölümleriyle bir kez daha izleyicileriyle buluşacak. Annelik duygusunu ve anne – çocuk ilişkisini titiz ve özenli bir senaryo üzerinden irdeleyen “Anne”, yetenekli oyuncu kadrosuyla yayınlandığı dönemde adından söz ettirmişti.

Dizide Cansu Dere annesi tarafından beş yaşındayken terk edilen Zeynep’i; Vahide Perçin hapse mahkum edildiğinde onu bir başkasına emanet eden annesini ve Beren Gökyıldız da Zeynep’in istismara ve şiddete maruz kalan öğrencisi Melek’i canlandırıyor.

“Anne” çocuk istismarı konusunu kaderleri kesişen derin karakterler üzerinden işliyor.

ANNE DİZİSİ OYUNCULARI KİMLER?

Cansu Dere’nin Zeynep Gümüş karakterine hayat verdiği dizinin başrollerini Beren Gökyıldız, Vahide Perçin, Gonca Vuslateri ve Berkay Ateş üstleniyor. Ayrıca Can Nergis, Ahsen Eroğlu, Meral Çetinkaya,Serhat Teoman gibi isimler Anne dizisinin kadrosunda yer alıyor.

ANNE DİZİSİ KONUSU

Melek yaşadığı her anda mutluluk bulan, küçük dünyasında hayallerle yaşayan bir çocuktur. Zeynep geçici olarak Melek’in okulunda işe başlar ve yolları kesişir.

Melek’in annesi Şule için kızı bir yüktür adeta. Erkek arkadaşı Cengiz’e bağımlılığı yüzünden, onun Melek’e yaptığı eziyetlere ses çıkarmaz. Ancak Melek’in durumu Zeynep’in dikkatinden kaçmaz. Okuldan bir öğretmenle bu durumu yakından takip etmeye karar verir. Şule ve Cengiz için zor anlar kapıdadır.

Öte yandan Zeynep, İstanbul’dan gelen bir düğün davetiyesiyle iyice gerilir. Alacağı karar ailesiyle ilişkisini yeniden gözden geçirmesine sebep olacaktır.

Melek’e göre sokaklar çoğu zaman evden daha güvenlidir. Yine bir akşam tavşanıyla gezdiği bir gün başına geleceklerden habersizdir.

Zeynep, üniversiteye yaptığı başvurudan olumlu cevap alır, sonunda idealindeki işi yapacaktır. Ancak hayatın planlardan değil, başa gelenlerden ibaret olduğunu bir kez daha anlayacaktır.

Bir gece talihsiz bir olayla hayatları kesişen Zeynep ve Melek dönüşü olmayan bir yola çıkarlar. Sonunun ne olacağını bilmedikleri bu tehlikeli macerada Zeynep ve Melek başlarına geleceklerden habersizdir.