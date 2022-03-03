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'Anna Karenina' filmi iptal edildi… Anna Karenina’nın konusu Netflix kararıyla bir kez daha gündeme geldi…

#Anna Karenina#Anna Karenina Filmi#Anna Karenina Konusu
Anna Karenina filmi iptal edildi… Anna Karenina’nın konusu Netflix kararıyla bir kez daha gündeme geldi…

Dünyanın nefeslerinin tutarak takip ettiği Rusya- Ukrayna savaşı devam ederken bir yaptırım da 'Netflix'ten geldi. 'Netflix'in, Rusya'nın Ukrayna'yı işgaline yanıt olarak Tolstoy'un eseri 'Anna Karenina' uyarlamasının çekimlerini durdurduğu iddia edildi. Bu gelişme ardından Anna Karenina’nın konusu bir kez daha gündeme geldi. İşte Anna Karenina’nın konusu…

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Netflix, hazırlık aşamasındaki Rus yapımı Anna Karenina dizisini iptal etti. Dizinin başrolünde Svetlana Khodchenkova yer alacaktı.

'Anna Karenina' Filminin Konusu

Anna Karenina, Lev Tolstoy tarafından yazılmış, Rus Habercisi'nin 1873-1877 yılları arasındaki döneminde, bölümler hâlinde basılmış roman. 125 farklı yazarın belirlediği bir listede zamanımıza kadar yazılmış en iyi roman olarak görülmüştür.

Eser, 1870'lerin Rusya'sında, toplumun üst sınıfına mensup kimseler arasında yaşanan birbirinden bağımsız iki aşk macerasını anlatır. Olaylar Moskova'da, Sankt-Peterburg'da ve asilzadelerin yazlık malikanelerinde geçer. Romanda dürüst bir evliliğin mutluluğu ile yasak bir ilişkinin düş kırıklıkları karşılaştırılır; sadakat, tutku, kıskançlık gibi temalar işlenir; bir yandan da o dönemde Rusya’da kadınların durumu, eğitim reformu gibi konular dile getirilir.

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