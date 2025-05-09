Anlaşma bozuldu! İnci Taneleri'nin 43. bölümünde neler oldu?

Haberin Devamı

İşte İnci Taneleri'nin 43. bölümünde öne çıkanlar...

AZEM GERÇEĞİ AÇIKLADI

Azem, Ferda’nın eşine gerçekleri açıkladı. Aslında ‘Ali Fuat’ olmadığını Ferda’nın babası olduğunu söyledi.

Azem, Gülten’e Ferda’nın gerçeği bilmemesi gerektiğini de hatırlattı.

DİLBER VE YILDIZ, ÖZGÜR'E HAK VERDİ!

Yaşanan son gelişmeleri Dilber ve Yıldız’a anlatan Azem ikiliden beklemediği bir tepki aldı; ‘Biz de olsak Ferda’yı affetmezdik’

DOĞAN ÖLDÜRÜLDÜ

Özgür’ün ekibinde yer alan Doğan suikaste uğradı ve öldürüldü. Nusret, Doğan’dan kalanları Azem’e gösterip, intikam yemini etti.

Azem, Doğan’ın ölümünün ardından Reyyaz ile görüştü. ‘Son cinayetten haberin var mı onu sormaya geldim. Doğan diye bir arkadaş. Bizim çocukların grubundan sevdiğimiz bir arkadaştı.’

Haberin Devamı

Reyyaz ise Doğan’ın öldüğünü bilmediğini ve kendisiyle bir ilgisi olmadığını söyledi. ‘Sen bu alemi ne sanıyorsun, kimse kimsenin kontrolünde değil’

SAVAŞ BAŞLADI!

Azem, Reyyaz ile görüşmesini Özgür ve arkadaşlarına anlattı. İki arkadaşını kaybeden Özgür, babasının sözünden çıkmaya karar verdi; ‘Ya savaşacağız ya da burada böyle avlanmayı bekleyeceğiz’

Nusret, adamlarını toplayıp Zahir’in dükkanını kurşunladı.

AZEM MESLEĞİNE GERİ DÖNÜYOR

Müdür yardımcısı Kiraz ve Ferda, Azem’e konuk öğretmenlik yapması için teklifte bulundu. Azem de bu teklifi kabul etti.

Azem, Kiraz’a Ferda’nın hasta olduğunu ve bunu kabullenmediğini söyledi; ‘El birliğiyle onu ikna edip tedaviye sokmamız gerek. Fazla gecikmeden ilik nakli yapılması gerek.’

ÖZGÜR'DEN NERGİS'E TEPKİ

Nergis, Özgür ile buluşup Ferda’ya yardım etmesini istedi; ‘İş sana kaldı Özgür, birkaç damla kan vereceksin. Belki senin ilik de uymayacak ama son çare sensin’

Haberin Devamı

Özgür ise, ‘Sen de unuttun demek. Annem senin en yakın arkadaşındı.’ sözleriyle Nergis’e tepki gösterdi.

CEVHER AMCADAN YEĞENLERİNE UYARI

Piraye ve Tayfun, abileri Talip’i şirketten uzaklaştırmak için amcaları Cevher’den yardım istedi; ‘Biz bir süredir şirkette anlaşmazlık yaşıyoruz Talip Salacak’la. O yüzden Talip bizi devre dışı bırakmaya çalıştığı için biz de bir hamle düşündük. Çoğunluk hissedarlar birleşirse onu devre dışı bırakabiliriz’

Cevher ise ‘Benim çıkarım ne olacak bu işte’ karşılığını verdi ve yeğenlerine uyarıda bulundu.

NEHİR ANNESİYLE DERTLEŞTİ!

Yeni bir hayata başlamak isteyen Nehir, annesinin mezarına gitti ve onunla dertleşti. Daha sonra kardeşi Özgür’le bir araya gelen Nehir, üvey kardeşleri Ferda’ya yardım etmesini istedi.

Haberin Devamı

DİLBER İLE YILDIZ DÜKKANI AÇTI

Dilber ve Yıldız hayalini kurduğu güzellik merkezini açtı. İkiliye dostları da eşlik etti.

NUSRET'TEN ZAHİR'E SALDIRI

Nusret ve adamları Doğan’ın intikamını almak için Zahir’e pusu kurdu. Çıkan çatışmada siviller yaralandı.