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Televizyon
Haber Giriş: 11.07.2021 - 14:58 | Son Güncelleme:

Anlamlı kutlama

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Anlamlı kutlama

Oyuncu Neslihan Arslan, 13 Temmuz’daki doğum gününü anlamlı bir kampanyayla kutluyor. Ünlü oyuncu, doğum günü vesilesiyle Türkiye Spastik Çocuklar Vakfı yararına bağış kampanyası başlattı. 

Sosyal medyada takipçileriyle paylaşan Arslan “13 Temmuz doğum günüm ve bu yıl sizin de yardımlarınızla daha anlamlı olmasını diliyorum. Yeni yaşımı Cerebral Palsy'li çocuklarla hediye ediyorum. Cerebral Palsy, çocuklukta en sık rastlanan fiziksel engellilik durumudur ve Cerebral Palsy'li bireyler, ömür boyu eğitim ve rehabilitasyona ihtiyaç duyar. Gelin, hep birlikte Cerebral Palsy’li çocuklarımız için engelleri ortadan kaldıralım! Çünkü yapabiliriz biliyorum.” dedi.

Anlamlı kutlama


 

 

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