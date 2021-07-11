Anlamlı kutlama

Sosyal medyada takipçileriyle paylaşan Arslan “13 Temmuz doğum günüm ve bu yıl sizin de yardımlarınızla daha anlamlı olmasını diliyorum. Yeni yaşımı Cerebral Palsy'li çocuklarla hediye ediyorum. Cerebral Palsy, çocuklukta en sık rastlanan fiziksel engellilik durumudur ve Cerebral Palsy'li bireyler, ömür boyu eğitim ve rehabilitasyona ihtiyaç duyar. Gelin, hep birlikte Cerebral Palsy’li çocuklarımız için engelleri ortadan kaldıralım! Çünkü yapabiliriz biliyorum.” dedi.







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