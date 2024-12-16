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Ankaralı Turgut'a veda... Kızları gözyaşlarına boğuldu!

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#Ankaralı Turgut#Turgut Karataş#Ankara
Oluşturulma Tarihi: Aralık 16, 2024 15:07

 Akciğer kanseri nedeniyle 61 yaşında hayatını kaybeden Ankaralı Turgut olarak bilinen Turgut Karataş'ın cenazesi toprağa verildi.

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Tedavi gördüğü Etlik Şehir Hastanesi'nde dün hayatını kaybeden Karataş, için Mamak Ortaköy Mezarlığı'nda öğle namazını müteakip cenaze namazı kılındı.

Namaza, Karataş'ın ailesinin yanı sıra Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Batuhan Mumcu, bağımsız Ankara Milletvekili Adnan Beker, Mamak Belediye Başkanı Veli Gündüz Şahin, bazı Ankaralı sanatçılar ve sevenleri katıldı.

Ankaralı Turguta veda... Kızları gözyaşlarına boğuldu

Kızları, Karataş'ın tabutuna sarılarak gözyaşları döktü.

Turgut Karataş'ın cenazesi, namazın ardından Ortaköy Mezarlığı'na defnedildi.

Cenazeye katılan şarkıcı Hüseyin Kağıt, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, "Türkiye'mizin başı sağ olsun. Üstatlarımla biz buradayız. Ustalarımız, üstatlarımız bir bir vefat ediyor. Allah kalanlarımıza ömür versin. Acılı ailesine başsağlığı diliyorum." dedi.

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Ankaralı Turguta veda... Kızları gözyaşlarına boğuldu

Çubuklu Yaşar olarak bilinen Ankaralı şarkıcı ise "Turgut hocamız bizim öncülerimizden, eskilerden. Çok üzüntülüyüz. Sanatçı dostlarımızla hep beraber geldik. Hepimizin başı sağ olsun." diye konuştu.

Ankara oyun havalarının geniş kitlelere yayılmasında öncü isimlerden olan Turgut Karataş, televizyon dizileri ve programlarında da yer almıştı.

Ankaralı Turguta veda... Kızları gözyaşlarına boğuldu

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#Ankaralı Turgut#Turgut Karataş#Ankara

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