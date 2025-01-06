Ankaralı oyuncu Annem Ankara'da " Annem Ankara güzel bir aile dizisi"

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“ANNEM ANKARA GERÇEKTEN İYİ BİR SENARYO”

Her gelen teklifi kabul etmediğini söyleyen Çevik, “Annem Ankara gerçekten iyi bir senaryo, çok yetenekli oyuncuların olduğu iyi de bir kadrosu var. Güzel bir aile dizisi izliyoruz ki bu da son yıllarda biraz özlendi” dedi. Senaryoyu okuduğunda çok beğendiğini ifade eden oyuncu, “Annem Ankara’nın senaryosu ilk geldiğinde bir Ankaralı olarak algımda seçicilik oldu, okuduktan sonra da çok beğendim. Senaristimiz Başak Angigün de benim Ankara’dan tanıdığım bir arkadaşımdı, bu da tesadüf oldu” şeklinde konuştu.

