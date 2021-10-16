Ankaralı Coşkun kimdir, kaç yaşında? İşte Ankaralı Coşkun'un hayatıyla ilgili bilgiler...

Ankaralı Coşkun, 20 Nisan 1977 yılında dünyaya geldi. Babası Ali Direk, hem çok iyi bir bağlama virtüözü, hem de birçok sanatçının okuduğu eserlerin sahibidir.
Ankaralı Coşkun, Orhan Gencebay ve Neşet Ertaş'ın ustası olan Bayram Aracı'nın torunudur. Bağlama ile ilk tanışması 5 yaşında gerçekleşmiştir.
5 yaşında iken eline aldığı bağlama ile "Zühtü" türküsünü çalmaya başlayan Ankaralı Coşkun, henüz 8 yaşındayken babasıyla birlikte düğünlerde saz çalıp türküler okumaya başladı.
Selin Şekerci'den sevgilisi İbrahim Selim'i güldüren cevap
Hem adım at, hem keşif yap: En güzel yürüyüş güzergâhları… | 8 ŞEHİR 15 ROTA
Memur alımları başladı! İşte ilanlar
Görenler tanıyamadı... Beste Açar'ın eski halinden eser yok
İpek Filiz Yazıcı yıllar sonra anlattı: 10-11 yaşlarındayken Tarkan ile reklam filminde oynadım