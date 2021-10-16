Ankaralı Coşkun kimdir, kaç yaşında? İşte Ankaralı Coşkun'un hayatıyla ilgili bilgiler...

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Ankaralı Coşkun, 20 Nisan 1977 yılında dünyaya geldi. Babası Ali Direk, hem çok iyi bir bağlama virtüözü, hem de birçok sanatçının okuduğu eserlerin sahibidir.



Ankaralı Coşkun, Orhan Gencebay ve Neşet Ertaş'ın ustası olan Bayram Aracı'nın torunudur. Bağlama ile ilk tanışması 5 yaşında gerçekleşmiştir.

5 yaşında iken eline aldığı bağlama ile "Zühtü" türküsünü çalmaya başlayan Ankaralı Coşkun, henüz 8 yaşındayken babasıyla birlikte düğünlerde saz çalıp türküler okumaya başladı.