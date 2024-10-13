Ankara'da yılın düğünü

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Önceki akşam Ankara JW Marriott Otel’de gerçekleşen düğün töreni, iş, siyaset ve cemiyet dünyasını bir araya getirdi.



Düğünde genç çiftin nikâh şahitliklerini eski Anayasa Mahkemesi Başkanı, iki eski devlet bakanı, AK Parti, MHP ve CHP’den 15 milletvekili, Ankara Ticaret Odası Başkanı, Ankara Sanayi Odası Başkanı, altı belediye başkanı, Emniyet Genel Müdür Yardımcısı ve Ankara Emniyet Müdürü üstlendi. AK Parti Genel Başkan Vekili Mustafa Elitaş ve Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Mustafa Destici, çifte evlilik cüzdanını birlikte takdim ederek mutluklar diledi. Gecede Ebru Yaşar ve Altay sahneye çıktı.