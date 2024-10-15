Ankara’da yarışacak filmler belli oldu

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45 başvurunun yapıldığı festivalde bu yıl Sinan Kesova’nın ‘Büyük Kuşatma’, Erkan Tahhuşoğlu’nun ‘Döngü’, Ayçıl Yeltan’ın ‘Fidan’, Türker Süer’in ‘Gecenin Kıyısı’, Belkıs Bayrak’ın ‘Gülizar’, Hikmet Kerem Özcan’ın ‘Hakkı’, Murat Fıratoğlu’nun ‘Hemme’nin Öldüğü Günlerden Biri’, Murat Düzgünoğlu’nun ‘Köpekle Kurt Arasında’, Nadim Güç’ün ‘Mukadderat’ ve Doğuş Algün’ün ‘Ölü Mevsim’ adlı filmleri jüri karşısına çıkacak.
Başkanlığını Onur Saylak’ın yapacağı jüride Serkan Keskin, Burcu Biricik, Çiçek Kahraman ve Burçak Evren yer alacak. Kazananlar, festivalin 15 Kasım’da düzenlenecek kapanış ve ödül töreninde açıklanacak.