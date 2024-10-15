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Ankara’da yarışacak filmler belli oldu

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#35. Ankara Film Festivali’Nin Ulusal Uzun Film Yarışması#Sinan Kesova#Büyük Kuşatma
Ankara’da yarışacak filmler belli oldu
Oluşturulma Tarihi: Ekim 15, 2024 08:08

Dünya Kitle İletişimi Araştırma Vakfı tarafından 7-15 Kasım tarihleri arasında düzenlenecek 35. Ankara Film Festivali’nin Ulusal Uzun Film Yarışması’nda finale kalan 10 film belli oldu.

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45 başvurunun yapıldığı festivalde bu yıl Sinan Kesova’nın ‘Büyük Kuşatma’, Erkan Tahhuşoğlu’nun ‘Döngü’, Ayçıl Yeltan’ın ‘Fidan’, Türker Süer’in ‘Gecenin Kıyısı’, Belkıs Bayrak’ın ‘Gülizar’, Hikmet Kerem Özcan’ın ‘Hakkı’, Murat Fıratoğlu’nun ‘Hemme’nin Öldüğü Günlerden Biri’, Murat Düzgünoğlu’nun ‘Köpekle Kurt Arasında’, Nadim Güç’ün ‘Mukadderat’ ve Doğuş Algün’ün ‘Ölü Mevsim’ adlı filmleri jüri karşısına çıkacak.

Ankara’da yarışacak filmler belli oldu

“Gülizar” filminde Ecem Uzun başrolde.

Başkanlığını Onur Saylak’ın yapacağı jüride Serkan Keskin, Burcu Biricik, Çiçek Kahraman ve Burçak Evren yer alacak. Kazananlar, festivalin 15 Kasım’da düzenlenecek kapanış ve ödül töreninde açıklanacak.

 

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#35. Ankara Film Festivali’Nin Ulusal Uzun Film Yarışması#Sinan Kesova#Büyük Kuşatma

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