Ankara ziyaretinde gönülleri fethetmişti: Japon Prensesi aile tarihine adını yazdırdı

Oysa dünyanın farklı coğrafyalarında başka kraliyet aileleri de varlığını sürdürüyor... Bunlardan biri de Japonya'da...

Krizantem ülkesinin imparatoru, imparatoriçesi ve diğer üyeleri çok fazla göz önüne çıkmamalarıyla biliniyor.

Hayatlarını meraklı bakışlardan uzakta sürdürmeyi seçen bu ailenin üyeleri herhangi bir etkinliğe katıldığında da bu büyük bir olay haline geliyor.

GÜL BALOSU'NUN ONUR KONUĞU... TARİHE GEÇTİ

İşte şu anda tahtta oturan İmparator Naruhito'nun kuzenlerinden Prenses Akiko Mikasa da böyle bir adım attı ve bütün dünyanın bakışlarını üzerinde topladı.

Prenses Akiko Mikasa, Monako Prensliği'nin en önemli etkinliklerinden biri olan Gül Balosu'na onur konuğu olarak katıldı.

Bu yıl 70'nci kez düzenlenen Gül Balosu'nun en çok dikkat çeken katılımcısı oldu bu şekilde Prenses Akiko.

44 yaşındaki Akiko, Monako Prensi Albert ile Monako Prensesi Charlene'nin özel konuğu olarak gecede yerini aldı.

Aslına bakılırsa Prenses Akiko, bu şekilde Monako'nun ünlü Gül Balosu'na katılan ilk Japon kraliyet ailesi üyesi olarak da tarihe geçti.

Prenses Akiko Mikasa, Monako ile Japonya arasında diplomatik ilişkilerin başlamasının 20'nci yılı nedeniyle Monte Carlo'da bulunuyordu.

Prenses Akiko Mikasa, Gül Balosu'nun onur konuğu olarak Prens Albert, karısı Prenses Charlene ve ablası Prenses Caroline tarafından ağırlandı.





Prens Albert ve Prenses Charlene, baloya ev sahipliği yaptı.





Prenses Mikasa, Monako ile Japonya arasındaki diplomatik ilişkilerin 20'nci yılı nedeniyle düzenlenen başka bir etkinliğe de katıldı.





RAHMETLİ PRENSES'İN EN SEVDİĞİ ÇİÇEKLER BALOYA ADINI VERDİ

Monako Gül Balosu'nun tarihine bakarsak... Bu geleneği başlatan kişi Prenses Grace oldu. 1954 yılında başlayan etkinlikler, önceleri bir "sosyete balosu" niteliğindeydi.

Balonun yapılacağı bütün salonlar Grace Kelly'nin en sevdiği çiçeklerden biri olan güllerle donatılıyordu. Hatta hazırlıklar sırasında Grace Kelly de aktif olarak görev alıyordu.

1964 yılında Grace Kelly Vakfı kurulduktan sonra Gül Balosu da sadece bir sosyete buluşması olmaktan çıktı ve yardım etkinliğine dönüştü. Baloda toplanan maddi kaynaklar, dezavantajlı gençler ve çocuklar için kullanılmaya başlandı.

Katılımcılar etkinlik kapmasındaki müzayedeler, çekilişler aracılığıyla ve elbette balo için satın aldıkları biletlerle tanımadıkları insanlara maddi yardımda bulundu yıllar boyunca. Balonun bu yılki geliri de genç sanatçılara burs sağlanması amacına yönelikti.

ANKARA'DA DA GÖNÜLLERİ FETHETMİŞTİ

Şöyle bir geçen yılın eylül ayına uzanırsak Japon Prensesi Aiko'nun Ankara'ya yaptığı ziyareti de hatırlarız. Akiko Mikasa, bu ziyaret sırasında Anıtkabir'e bir ziyarette bulundu ve çelenk bırakarak Atatürk'e saygılarını sundu.

Aynı ziyarette Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy ile birlikte “Bir Vizyonun Doğuşu: Geleceğe Miras Projesi – Arkeolojinin Altın Çağı” başlıklı sergiyi dolaştı.

Sanat tarihi ve arkeolojiye olan merakıyla bilinen Prenses Akiko, o ziyarette özellikle de Göbeklitepe'deki kazılarda çıkarılan buluntularla çok ilgilendi.

Aile üyelerinin zarafetini yansıtan Akiko Mikasa'nın tırnaklarına sürdüğü ojeler ise o gezinin en çok dikkat çeken ayrıntısı oldu. Türk bayrağının renklerini taşıyan kırmızı- beyaz ojeler süren Prenses, bir tırnağına da ay yıldız deseni yaptırmıştı.