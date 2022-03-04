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Anıl Tetik Üç Kız Kardeş'e dahil oldu

#Üç Kız Kardeş#Anıl Tetik#Kanal D
Anıl Tetik Üç Kız Kardeşe dahil oldu

Kanal D’nin, Salı akşamları yeni bölümleri ile ekrana gelen Üç Kız Kardeş dizisi konuşulmaya devam ediyor.

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Çekimleri Ayvalık’ta devam eden, İclal Aydın’ın satış rekorları kıran aynı adlı kitabından uyarlanan dizinin kadrosuna sevilen oyuncu Anıl Tetik dahil oldu.

Hakan karakteri ile izleyici karşısına çıkmaya hazırlanan Tetik; “İzleyenleri çok güzel şeyler bekliyor. Şu an için tabi ki çok bir şey söyleyemem ama yeri geldiğinde tebessüm ettirecek, yeri geldiğinde ise şaşırtacak olaylara hazır olun derim.” dedi.

Anıl Tetik Üç Kız Kardeşe dahil oldu

Üç Kız Kardeş’in senaryosunu ilk okuduğunda çok etkilediğinden bahseden oyuncu “Her okuduğumda merak uyandıran, heyecanlandıran bir hikayeden uyarlanmış bu dizide yer almak beni çok mutlu etti. Hakan etrafından hep ilgi gören ve sevilen bir karakter. Bir o kadar da cool olan birisi. Bence Hakan’ın hikayesi izleyenleri çok şaşırtacak.” şeklinde ekledi.

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Yapımını Süreç Film’in yapımcılığını Ali Gündoğdu ve İnci Gündoğdu'nun üstlendiği dizinin kadrosunda Reha Özcan, İclal Aydın, Berker Güven, Özgü Kaya, Almila Ada, Melisa Berberoğlu, Veda Yurtsever, Tayfun Eraslan, Benian Dönmez, Nazlı Senem Ünal, Anıl Tetik, Murat Çidamlı, Demircan Kaçel, Vural Şahanoğlu, Hakan Atalay , Emre Kıvılcım, Ece Baliç gibi birbirinden başarılı isimler rol alıyor.

Birbirine çok bağlı Türkan, Dönüş ve Derya isimli kız kardeşlerin hikayesini anlatan dizinin yönetmen koltuğunda Eda Teksöz’ün otururken, senaryosunu Betül Yağsağan kaleme alıyor.

Aile ve kardeşlik bağlarını anlatan, samimi ve sıcak aile öyküsü ile izleyicinin büyük beğenesini kazanan “Üç Kız Kardeş” yeni bölümleri ile her Salı Kanal D’de…

 

 

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#Üç Kız Kardeş#Anıl Tetik#Kanal D

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