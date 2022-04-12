Anıl Tetik: Çocukken çok kiloluydum!

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◊ “Üç Kız Kardeş” dizisine dahil oldunuz. Dizi hakkında neler söylemek istersiniz?

- “Üç Kız Kardeş” çok sevilen, seyirciyle daha ilk bölümden bağ kurmayı başarmış, her izleyenin kendisinden bir şeyler bulduğu bir dizi. Salı günleri seyirciyi ekrana bağlayan bu projede olmaktan gerçekten mutluluk duyuyorum.

◊ Dizi, oyuncu kadrosunda da yer alan İclal Aydın’ın kitabından uyarlandı. Kendisiyle önceden tanışıyor muydunuz? Kitabı okuma şansınız oldu mu?

- Kendisiyle bu proje sayesinde tanıştım. “İyi ki tanıdım” dediğim insanlardan biri. O kadar naif ve kibar ki, anlatamam. Hem bana hem de diğer genç oyuncu arkadaşlarıma karşı bir abla, bir arkadaş gibi ilgili ve sevecen.

◊ ‘Hakan’ rolünü kabul etmenizde ne etkili oldu?

- Hakan liseden yeni mezun olmuş. Hem lisede hem de yeni girdiği üniversitede hep ilgi odağı olan, konuşulan ve sevilen biri. Cool tavırlarıyla gönülleri fetheden bir karakter. Okulda da, ilgilendiği spor dalında da başarılı. Biraz kendime benzettim onu. Ben de başarılı olmayı severim ve uğraştığım her işte elimden gelenin en iyisini yapmaya çalışırım.

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MELİSA İLE ENERJİMİZ TUTTU

◊ Melisa Berberoğlu’nun canlandırdığı ‘Derya’ karakteri ile Hakan arasında neler olacak? İzleyiciyi neler bekliyor?

- Seyircimizi büyük sürprizler bekliyor. Çok şaşıracakları olaylar olacak. Ama tabii bunları şu an söyleyemem. Sadece bizi takip etmeye devam etsinler.

◊ Melisa Berberoğlu ile aranız nasıl?

- Çok iyi anlaşıyoruz. Enerjimiz ve elektriğimiz tuttu. Başarılı bir oyuncu. Bildiğiniz gibi oyunculuk eğitimi almış zaten. Hangi projede olursanız olun partneriniz çok önemlidir. Ben de karşımda Melisa gibi işini iyi yapan biri olduğu için şanslıyım.

◊ “Üç Kız Kardeş”in seyirci tarafından çok sevildiğinden bahsettiniz az önce. Dizinin bu başarısını neye bağlıyorsunuz?

- Ekipteki herkes; çaycısından yönetmenine herkes işini gerçekten ciddiye alıyor. Setimiz huzurlu ve sevgi dolu insanlarla çalışıyoruz. Bunlar haliyle enerjimizin yükselmesini sağlıyor ve bu da reytinglerimize yansıyor.

◊ Set ortamı ve Ayvalık’ta yaşam nasıl?

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- Küçükken ailemle Cunda’ya gelmiştim. Şimdiki kadar çok vakit geçirememiştim ama yine de çok etkilenmiştim.

Burası insanlarıyla da, görselliğiyle de muhteşem bir yer. Özellikle restoranları, mezeleri ve havası mükemmel. Şimdiden Cunda’ya yaz geldi, hava gayet sıcak.

ÇOCUKKEN ÇOK KİLOLUYDUM

◊ Sizi sürekli zinde ve formda görüyoruz. Hangi sporlarla ilgileniyorsunuz?

- Çocukken çok kiloluydum. Spor hayatıma girdiğinden beri hem psikolojik hem de fiziki olarak kendimi mutlu hissediyorum. Her türlü sporla ilgileniyorum. Ağırlıklı olarak sabahları crossfit yapıyorum, son zamanlarda da babamla birlikte golf oynamaya başladık.



◊ Motor sporlarında da şampiyonluklarınız var. Bu alanda çalışmalarınız devam ediyor mu? Hedeflerinize ulaştınız mı?

- 2010 ve 2012 arası Türkiye Motosiklet Şampiyonası’nda şampiyonluklarım var. 2012 sezonu bittikten sonra “Survivor” serüvenim başlamıştı. Televizyon dünyasına giriş yaptığım için de motor sporları hikayemi askıya almak durumunda kaldım. Uzun zamandır piste çıkmadım ama özledim diyebilirim.

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BELKİ SETTEN CANLI YAYIN YAPARIM

◊ Bir ara sosyal medyayla ilgili projeleriniz oldu. Devam etmeyi düşünüyor musunuz?

- Yayıncılık keyifli bir iş, fakat başka bir enerji istiyor. Benim yayıncılığa ayıracak çok zamanım yok açıkçası. Çünkü hem aile şirketimde olmak durumundayım hem de dizide yer aldığım için hayatım çok tempolu geçiyor. Ama belki bir gün “Üç Kız Kardeş” setinden bu güzel

ekiple bir canlı yayın yaparım.