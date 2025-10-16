Ani kaybı herkesi yasa boğmuştu… Ölüm nedeni belli oldu: Hastalığını herkesten saklamış

Haberin Devamı

İlerleyen yaşına rağmen sağlığı yerinde görünen, neşesinden ve hayat enerjisinden kaybetmeyen Diane Keaton’ın ani kaybı herkesi şoke etmişti.

79 yaşındaki efsane ismin ailesi günler sonra ölüm nedenini belirten bir açıklama yayınladı.

Keaton’ın ailesi, 11 Ekim'de hayatını kaybeden yıldız isim adına son birkaç gündür aldıkları olağanüstü sevgi ve destek mesajları için çok minnettar olduklarını söyledi.

Ünlü oyuncunun zatürreden hayatını kaybettiğini açıklayan ailesi "Diane Keaton hayvanları çok severdi ve evsiz kalan insanlara desteğini de kararlılıkla sürdürmüştü. Bu nedenle, anısına evsizler için bir gıda bankasına veya hayvan barınağına yapılacak her türlü bağış, ona harika ve çok değerli bir saygı duruşu olacaktır." dedi.

Zatürre sebebiyle hayatını kaybeden Diane Keaton, durumunu gizli tutmak istese de sağlığının ölümünden önceki birkaç ayda çok bozulduğu söyleniyordu.

Aniden gelişen bu durum ve zatürreye yakalanıp iyileşememesi ailesi ve yakında bulunan sevdikleri için “yürek parçalayıcıydı” denildi.

Keaton sağlık mücadelesini gizli tutmayı seçse de hastalığı sonrasında hayatında büyük değişiklikler oldu.

Diane Keaton, kalıcı olarak orada kalmayı planladığını söylemesine rağmen, mart ayında Los Angeles'taki “hayal evim” dediği evini şaşırtıcı bir şekilde 29 milyon dolara satışa çıkarmıştı.

Komşuları ise ünlü yıldızın Brentwood semtinde köpeğini her gün gezdirmesiyle tanındığını, ancak son birkaç aydır ortalıkta görünmediğini söyledi.

Oscar ödüllü aktrisin son Instagram paylaşımı Nisan ayındaydı ve köpeği Reggie'ye sokulurken sağlıklı ve mutlu görünüyordu.

Keaton hiç evlenmedi, ancak "The Godfather" filmindeki rol arkadaşı Al Pacino ile yaklaşık yirmi yıl boyunca inişli çıkışlı bir ilişki yaşadı ve 1990'da ayrıldı. Ayrıca "Annie Hall" filminin yönetmeni Woody Allen ve aktör Warren Beatty ile de büyük aşklar yaşamıştı.

Anne olma kararını da geç veren Diane Keaton 50 yaşından sonra bir kız ve bir erkek çocuk evlat edinmişti.

Efsane yıldız yıllar önce verdiği bir röportajda ömrünün ilerleyen yıllarında çocuklarının yanında olamamaktan korktuğunu itiraf etmiş ve "Onların yanında olmak istiyorum. Vücudumun ve zihnimin güçlü kalmasını ve tüm bu hayat derslerini onlarla paylaşabilmeyi. Ama aynı zamanda kendi başlarına öğrenme özgürlüğüne ve bağımsızlığına sahip olmaları gerektiğini de biliyorum” demişti.

