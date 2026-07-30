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Eskiden de kadınlar gözlerini ondan alamazdı... Belki evliyken bile hayalinde böyle bir aşk vardı: Sakın yanmayasın canım sevgilim!

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#Katy Perry#Justin Trudeau#Orlando Bloom
Eskiden de kadınlar gözlerini ondan alamazdı... Belki evliyken bile hayalinde böyle bir aşk vardı: Sakın yanmayasın canım sevgilim
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 30, 2026 13:39

Ülkelerini yöneten siyasetçilerin, bir film yıldızı ya da model gibi görünmelerini kimse beklemez... Onların asıl görevi siyaset yapmak...

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Ama işte bazen politika dünyasında da fiziksel görünüşüyle dikkat çekip modele ya da film yıldızına benzetilenler olabiliyor.

İşte Kanada'nın eski başbakanı Justin Trudeau da bunlardan biriydi.

Bugün 54 yaşında olan Trudeau, Kanada'yı 2015 yılının kasım ayından, 2025 yılının mart ayına kadar yönetti. Aynı zamanda Liberal Parti'nin de başkanıydı.

Eskiden de kadınlar gözlerini ondan alamazdı... Belki evliyken bile hayalinde böyle bir aşk vardı: Sakın yanmayasın canım sevgilim
Uzun sözün kısası bütün dünya Justin Trudeau'yu siyasetçi olarak tanıdı.

İlk bakışta en önemli özelliği de Joe Clark'tan sonra Kanada'nın en genç ikinci başbakanı olmasıydı.

Aslında onun yaptığı bir aile geleneğini sürdürmekti. Çünkü babası Pierre de bir dönem Kanada başbakanı olarak görev yapmıştı.

Eskiden de kadınlar gözlerini ondan alamazdı... Belki evliyken bile hayalinde böyle bir aşk vardı: Sakın yanmayasın canım sevgilim
CİDDİ TOPLANTILARDA BİLE İLGİ ODAĞI OLURDU
Diğer yandan Justin Trudeau'nun tüm bunları bile geride bırakan başka bir özelliği daha vardı. Zaten sık sık sadece siyaset değil magazin sayfalarında yer almasının nedeni de buydu.

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Fiziksel görünüm olarak da avantajlıydı Justin Trudeau. Açık açık söylersek ciddi yakışıklıydı... Biraz daha açık söylersek istese film yıldızı olabilecek kadar yakışıklıydı. 

En çarpıcı yanı ise zaten güleç olan yüzüne ayrı bir ışıltı katan gözleriydi.

Ki hala da bütün bu özelliklerini koruyor. 

Ayrıca Justin Trudeau'nun bir başka avantajı daha var:  yaşına göre de gayet genç görünüyor.

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Eskiden de kadınlar gözlerini ondan alamazdı... Belki evliyken bile hayalinde böyle bir aşk vardı: Sakın yanmayasın canım sevgilim
DÜNYA SİYASET SAHNESİNİN YAKIŞIKLI YÜZÜYDÜ
Justin Trudeau, ülkesinin başbakanı olduğu dönemde özellikle de yabancı gezilerde ya da yabancı yöneticileri ağırlarken, genellikle kadın konukların ona kaçamak bakışları da objektiflerden gizlenemezdi bir türlü.

Hatta İngiliz kraliyet ailesinin gözde gelini Kate Middleton'ın, o sırada yeni evli olduğu Prens William ile çıktığı Kanada ziyareti sırasında bir yandan saçını düzeltip diğer yandan Trudeau'ya yönelttiği güleç bakışlar da uzun süre basının manşetlerini süsledi.

Eskiden de kadınlar gözlerini ondan alamazdı... Belki evliyken bile hayalinde böyle bir aşk vardı: Sakın yanmayasın canım sevgilim

2016 yılında, Prens William ile Kanada'ya resmi bir ziyarette bulunan Kate Middleton'ın Trudeau'ya bir anlık yönelttiği güleç bakışları bile uzun uzun manşetlerde kaldı.

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Elbette Kate, çiçeği burnunda kocası William'a aşıktı ama işte Trudeau o dönemde fiziğiyle herkesi öyle bir etkisi altına almıştı ki Kate'in bakışları da magazin malzemesi oldu.

Bunun tek sorumlusu da Trudeau'nun dikkat çeken fiziksel özellikleriydi.

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Eskiden de kadınlar gözlerini ondan alamazdı... Belki evliyken bile hayalinde böyle bir aşk vardı: Sakın yanmayasın canım sevgilim

YAKIŞIKLI BAŞBAKAN BİR MAGAZİN FİGÜRÜNE DÖNÜŞTÜ
O dönemde Trudeau iyi bir aile babasıydı aynı zamanda. Sophie Gregoire ile 2005'te evlenip üç çocuk sahibi olmuştu.

Ancak bu evlilik 2023 yılında bitti.

Bütün bunları niye anlattığımızı magazin basınını yakından takip edenler anladı zaten.

Eskiden de kadınlar gözlerini ondan alamazdı... Belki evliyken bile hayalinde böyle bir aşk vardı: Sakın yanmayasın canım sevgilim
Trudeau, bir zamanlar oy toplamak için ailesiyle birlikte kamera karşısına çıkan bilindik siyaset figürlerinden biriydi.

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Bir zamanların o takım elbiseli, güleç yüzlü ama ciddi siyasetçisi artık tam bir magazin figürüne dönüşmüş durumda.

Neredeyse her gün magazin sayfalarında boy boy fotoğrafları yayınlanıyor.

Bunun nedeni de ünlü şarkıcı Katy Perry ile yaşadığı aşk.

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Eskiden de kadınlar gözlerini ondan alamazdı... Belki evliyken bile hayalinde böyle bir aşk vardı: Sakın yanmayasın canım sevgilim
İKİSİ DE SANKİ GENÇLİK AŞKI YAŞAR GİBİ
Orlando Bloom ile nişanını bitirdikten çok kısa bir süre sonra Perry'nin, Trudeau ile birlikte olmaya başlaması da bu ilgiyi ikiye katladı.

Eski başbakan şimdi 54 yaşında sanki yaşayamadığı gençliğini dolu dolu yaşar gibi bir görüntü sergiliyor.

Eskiden de kadınlar gözlerini ondan alamazdı... Belki evliyken bile hayalinde böyle bir aşk vardı: Sakın yanmayasın canım sevgilim
Belli ki 41 yaşındaki Katy Perry ile aşkları gayet yolunda gidiyor.

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Artık meraklılar Trudeau'nun uyguladığı politikaları değil Katy Perry ile sergilediği aşk görüntülerini konuşuyor.

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Eskiden de kadınlar gözlerini ondan alamazdı... Belki evliyken bile hayalinde böyle bir aşk vardı: Sakın yanmayasın canım sevgilim
SEVGİLİSİNE GÜNEŞ KREMİ SÜRDÜ
Birbirlerine olan aşkları gözlerinden bile okunan çift, daha birkaç gün önce çıktıkları bir tekne gezisinde görüntülendi. Fransa'da dostlarıyla birlikte tekneye binen Katy Perry ile Justin Trudeau, etraftaki kalabalığa rağmen kendilerine özel romantik anlar yaşamaktan çekinmedi.
Eskiden de kadınlar gözlerini ondan alamazdı... Belki evliyken bile hayalinde böyle bir aşk vardı: Sakın yanmayasın canım sevgilim
Hatta Trudeau bir ara sevgilisine güneş kremi bile sürdü. O anları da çifti adım adım takip eden paparazzi objektiflerinden kaçamadı. Perry ile Trudeau, sonra da ellerindeki cep telefonlarıyla durmadan sosyal medya için fotoğraf çekti.
Eskiden de kadınlar gözlerini ondan alamazdı... Belki evliyken bile hayalinde böyle bir aşk vardı: Sakın yanmayasın canım sevgilim
Kısaca özetlerde Katy Perry 41, Justin Trudeau da 54 yaşında sanki gençlikteki o aşk heyecanını yeniden buldu.

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Eskiden de kadınlar gözlerini ondan alamazdı... Belki evliyken bile hayalinde böyle bir aşk vardı: Sakın yanmayasın canım sevgilim
EROS'UN OKLARI ANİDEN GELDİ, HEDEFİ 12'DEN VURDU
Zaten Orlando Bloom ile yaşadığı 9 yıllık ilişki ve nişanlılık süreci zorlu biten Perry, geçen yılı değerlendirirken "Hem en kötü hem en güzel yıldı" demişti.

Önce kızı Daisy Dove'un babası Orlando Bloom'dan ayrılan Katy Perry, arada fazla zaman geçmeden de Justin Trudeau ile yeni bir aşka başladı.

Eskiden de kadınlar gözlerini ondan alamazdı... Belki evliyken bile hayalinde böyle bir aşk vardı: Sakın yanmayasın canım sevgilim
Parklarda çimlere yatıp sarılmalarına, gittikleri her yerde el ele göz göze olmalarına, kimseye aldırmadan birbirleriyle temas kurmalarına bakılırsa da bu aşk ikisine de gayet iyi geldi.

Belki de geçmişteki kalp yaralarını unutturdu!

Sosyal medyadaki bazı yorumlara bakılırsa geçmişte gayet "akıllı uslu" bir evliliği olan Trudeau'nun hayatı, Katy Perry aşkı sayesinde değişti. Sanki 20'li yaşlarına döndü, tavırları, giyimi ve kuşamıyla.

Hatta bazılarına göre belki o zamanlarda bile tam da böyle bir aşk hayal ediyordu. Sonunda da aradığını Katy Perry'de buldu bir dönemin siyaset adamı. 

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#Katy Perry#Justin Trudeau#Orlando Bloom

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