Eskiden de kadınlar gözlerini ondan alamazdı... Belki evliyken bile hayalinde böyle bir aşk vardı: Sakın yanmayasın canım sevgilim!

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Ama işte bazen politika dünyasında da fiziksel görünüşüyle dikkat çekip modele ya da film yıldızına benzetilenler olabiliyor.
İşte Kanada'nın eski başbakanı Justin Trudeau da bunlardan biriydi.
Bugün 54 yaşında olan Trudeau, Kanada'yı 2015 yılının kasım ayından, 2025 yılının mart ayına kadar yönetti. Aynı zamanda Liberal Parti'nin de başkanıydı.
İlk bakışta en önemli özelliği de Joe Clark'tan sonra Kanada'nın en genç ikinci başbakanı olmasıydı.
Aslında onun yaptığı bir aile geleneğini sürdürmekti. Çünkü babası Pierre de bir dönem Kanada başbakanı olarak görev yapmıştı.
Fiziksel görünüm olarak da avantajlıydı Justin Trudeau. Açık açık söylersek ciddi yakışıklıydı... Biraz daha açık söylersek istese film yıldızı olabilecek kadar yakışıklıydı.
En çarpıcı yanı ise zaten güleç olan yüzüne ayrı bir ışıltı katan gözleriydi.
Ki hala da bütün bu özelliklerini koruyor.
Ayrıca Justin Trudeau'nun bir başka avantajı daha var: yaşına göre de gayet genç görünüyor.
Justin Trudeau, ülkesinin başbakanı olduğu dönemde özellikle de yabancı gezilerde ya da yabancı yöneticileri ağırlarken, genellikle kadın konukların ona kaçamak bakışları da objektiflerden gizlenemezdi bir türlü.
Hatta İngiliz kraliyet ailesinin gözde gelini Kate Middleton'ın, o sırada yeni evli olduğu Prens William ile çıktığı Kanada ziyareti sırasında bir yandan saçını düzeltip diğer yandan Trudeau'ya yönelttiği güleç bakışlar da uzun süre basının manşetlerini süsledi.
Elbette Kate, çiçeği burnunda kocası William'a aşıktı ama işte Trudeau o dönemde fiziğiyle herkesi öyle bir etkisi altına almıştı ki Kate'in bakışları da magazin malzemesi oldu.
Bunun tek sorumlusu da Trudeau'nun dikkat çeken fiziksel özellikleriydi.
YAKIŞIKLI BAŞBAKAN BİR MAGAZİN FİGÜRÜNE DÖNÜŞTÜ
O dönemde Trudeau iyi bir aile babasıydı aynı zamanda. Sophie Gregoire ile 2005'te evlenip üç çocuk sahibi olmuştu.
Ancak bu evlilik 2023 yılında bitti.
Bütün bunları niye anlattığımızı magazin basınını yakından takip edenler anladı zaten.
Bir zamanların o takım elbiseli, güleç yüzlü ama ciddi siyasetçisi artık tam bir magazin figürüne dönüşmüş durumda.
Neredeyse her gün magazin sayfalarında boy boy fotoğrafları yayınlanıyor.
Bunun nedeni de ünlü şarkıcı Katy Perry ile yaşadığı aşk.
Orlando Bloom ile nişanını bitirdikten çok kısa bir süre sonra Perry'nin, Trudeau ile birlikte olmaya başlaması da bu ilgiyi ikiye katladı.
Eski başbakan şimdi 54 yaşında sanki yaşayamadığı gençliğini dolu dolu yaşar gibi bir görüntü sergiliyor.
Artık meraklılar Trudeau'nun uyguladığı politikaları değil Katy Perry ile sergilediği aşk görüntülerini konuşuyor.
Birbirlerine olan aşkları gözlerinden bile okunan çift, daha birkaç gün önce çıktıkları bir tekne gezisinde görüntülendi. Fransa'da dostlarıyla birlikte tekneye binen Katy Perry ile Justin Trudeau, etraftaki kalabalığa rağmen kendilerine özel romantik anlar yaşamaktan çekinmedi.
Zaten Orlando Bloom ile yaşadığı 9 yıllık ilişki ve nişanlılık süreci zorlu biten Perry, geçen yılı değerlendirirken "Hem en kötü hem en güzel yıldı" demişti.
Önce kızı Daisy Dove'un babası Orlando Bloom'dan ayrılan Katy Perry, arada fazla zaman geçmeden de Justin Trudeau ile yeni bir aşka başladı.
Belki de geçmişteki kalp yaralarını unutturdu!
Sosyal medyadaki bazı yorumlara bakılırsa geçmişte gayet "akıllı uslu" bir evliliği olan Trudeau'nun hayatı, Katy Perry aşkı sayesinde değişti. Sanki 20'li yaşlarına döndü, tavırları, giyimi ve kuşamıyla.
Hatta bazılarına göre belki o zamanlarda bile tam da böyle bir aşk hayal ediyordu. Sonunda da aradığını Katy Perry'de buldu bir dönemin siyaset adamı.