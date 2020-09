Angels Last Mission Love dizisinin konusu nedir? Kaç bölüm ve sezon? Angels Last Mission Love oyuncuları (Oyuncu kadrosu) listesi

KBS2 tarafından her hafta çarşamba ve perşembe günlerinde 22 Mayıs 2019- 11 Temmuz 2019 tarihleri arasında saat 22:00’da yayınlanmıştır. Bir bölümünün süresi yaklaşık olarak otuz beş dakika olarak ayarlanmıştır. Dizinin ilk senaryo okuması 18 Ocak 2019 tarihinde Güney Kore’de bulunan Yeouido’daki KBS Annex Yayın istasyonunda gerçekleşmiştir.

Angels Last Mission Love Dizisinin Konusu Nedir?

Sorun yaratan bir melek cennete dönebilmesi için kör bir varis olan Yeon Seo’ya balerin olma hayalini kaybettikten sonra aşkı bulmasında yardımcı olmak zorundadır. Sorun ise bu sorun çıkartan meleğin Yeon Seo’ya zaman içinde âşık olmasıdır. Yeon Seo, bir kazadan sonra görüşünü kaybeden yetenekli bir balerindir. Kazadan sonra soğuk mizaçlı birine dönüşür. Ayrıca ailesi de dahil olmak üzere çevresindeki herkese kaba davranmaya ve kimseye güvenmemeye başlar.

Sorun yaratan melek Kim Dan başkalarına yardım etmek için ilahi kuralları çiğnemeye eğilimlidir. Ancak kalbi her zaman doğru yerdedir. Büyük bir soruna neden olduktan sonra Yeon Seo’ya aşkı bulmasında yardımcı olmak için görevlendirilir. Bu görev bir meydan okuma olarak başlar. Ama zaman geçtikçe Yeon Seo’ya karşı gelişen duyguları ile işler beklenmedik bir duruma gelir.

Bu olay örgüsü içerisinde bir de Ji Kang Woo vardır. Yeon Seo’nun da bir parçası olduğu bale şirketinde çalışmaktadır. Ayrıca bu balerine karşı uzun zamandır sürdürdüğü gizemli bir takıntısı vardır ve balerininin dansa dönüşünü her şeyden çok görmek istemektedir. Bir başka dizide öne çıkan karakter ise Geum Ni Na. Geum Ni Na, Yeon Seo’nun kuzeni ve aynı zamanda o da bir balerin. Buna karşın her zaman Yeon Seo’nun gölgesinde kalmış biri. Her türlü aile problemlerinin yanında özgüven eksikliği de bulunmakta.

Angels Last Mission Love Kaç Bölüm ve Sezon?

Angels Last Mission: Love 32 bölümden ve tek bir sezondan oluşmaktadır.

Angels Last Mission Love Oyuncuları (Oyuncu Kadrosu) Kimler?

Oyuncu kadrosunda Shin Hye-sun (Lee Yeon Seo karakteri ile), L (Dan karakteri ile), Lee Dong-gun (Ji Kang-woo karakteri ile), Bo-mi Kim (Geum Ni-na karakteri ile) baş rolleri oynamaktadır. Bunun yanında kadroda Gil Eun-hye, Do Ji-won, Woo Hee-jin, Lee Ye-na, Jang Hyun-sung gibi isimlerde yer almaktadır.

Angels Last Mission Love Yönetmeni Kimdir?

Yönetmenliği Lee Jung-sub yapmıştır.

Angels Last Mission Love Yapımcısı Kimdir?

KBS Drama yapım tarafından geliştirilmiş ve iki yapımcının ortak çalışmasına sahip bir dizidir. Yapımcıları Jo Yoon-jung ve Jung Hae Ryung’tur.

Angels Last Mission Love Senaristi Kimdir?

Angels Last Mission: Love dizisinin yazımını Choi Yoon-kyo yapmıştır.