Amr Diab, İstanbul'a özel jetle geliyor

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Arap pop müziğinin yaşayan efsanesi Amr Diab, kariyerinde ilk kez Türkiye’de sahne almaya hazırlanıyor. 3 Ekim Cumartesi akşamı Ataköy Marina Arena’da, TemaCC organizasyonuyla gerçekleşecek konser öncesinde sanatçının İstanbul yolculuğuyla ilgili dikkat çeken bir detay da ortaya çıktı: Amr Diab, Türkiye’ye özel jetle gelecek.

Yıllardır Ortadoğu başta olmak üzere dünyanın dört bir yanında milyonlarca hayranına ulaşan yıldız isim, İstanbul konseri için seyahat planını da kendine yakışır şekilde özel olarak hazırladı. Amr Diab’ın Türkiye’ye ilk gelişini özel jetle gerçekleştirecek olması, gecenin daha İstanbul’a ayak basmadan ne kadar özel bir prodüksiyonla hazırlandığının da göstergesi olarak yorumlandı.

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İLK KEZ TÜRKİYE’DE, İLK KONSER İSTANBUL’DA

Amr Diab’ın kariyerinde ilk kez Türkiye’de sahne alacak olması, konseri şimdiden yılın en merak edilen uluslararası müzik etkinliklerinden biri haline getirdi.

Sanatçı; geleneksel Arap melodilerini modern pop ve elektronik sound’larla buluşturan kendine özgü müziği, onlarca yıllık kariyeri ve nesiller boyunca dinlenen hitleriyle İstanbul’da müzikseverlerle buluşacak.

Üstelik İstanbul konseri, sanatçının yeni albümü sonrasında yenilenen dünya turnesi kapsamında gerçekleşecek. Yeni sahne prodüksiyonu ve İstanbul’a özel hazırlanan repertuvarıyla Amr Diab’ın sahnede adeta bir müzik şöleni yaşatması bekleniyor.