American Horror Story dizisinin konusu nedir? Kaç bölüm ve sezon? American Horror Story oyuncuları (Oyuncu kadrosu) listesi

American Horror Story, korku, gerilim, gizem, bilim kurgu ve antoloji unsurlarının ön planda olduğu, Birleşik Devletler yapımı bir televizyon dizisidir. 2011 yılından bu yana hala devam eden dizide, her sezon farklı bir kurgu üzerinden işlenmektedir.

American Horror Story Kaç Bölüm ve Sezon?

American Horror Story dizisinin her sezon konusu değişkenlik göstermektedir. Dizinin 2011 yılında yayınlanan ilk serisinde, Harmon ailesinin yaşadıkları konu edinmiştir. Psikiyatrist olan Ben, karısı ve çocuğu ile beraber yeni bir hayata başlamak üzere Boston'dan Los Angeles'a taşınır. Satın aldıkları konağın eski ev sahipleriyle zamanla bir ilişki kuran Harmon ailesi, aslında evin onların hayaletleriyle kuşatıldığını fark eder. 2012-2013 arası yayınlanan ikinci sezonda, akıl sağlığı antolojik hususlarla konu edinmiştir.

Akıl hastanesinin yönetimi rahibelerin elinde olmakla birlikte, sadist bilim adamları da cezai ehliyeti olmayan insanlar üzerinde kötü deneyler yapmakta ve bu durum sezon boyunca ayrı olay örgüleri dahilinde işlenmektedir. Üçüncü sezon cadı yetiştiren bir okulda geçerken, 2014-2015 arasında yayınlanan dördüncü sezon karakter oyuncusu Elsa Mars'ın, Florida'da kurduğu kendi ucube dünyasında geçmektedir.

2015-2016 tarihinde otel üzerinden işlenen dizi, bulunduğu bölgede zamanla turist çekmesiyle olay kurgusunu işler. Otele turist olarak gelen bir dedektifin, gözlemlediği farklı insan karakterleri yüzünden durum biraz daha çıkılmaz bir hal almaktadır. Dedektif, her bölüm içerisinde aslında etrafında bulunan kişilerin, normal bir canlıdan çok hayalet ve değişik yaratıklar olduğunun farkına varacaktır.

2016 yayınlanan sezonda paranormal olayların işlendiği belgesel tadında ilerleyen sezon, bir diğer sezonda başkanlık seçimlerinin farklı bir yüzü gösterilmeye çalışılmıştır. Tüm bu sezonlar haricinde sekizinci, dokuzuncu ve onuncu sezon onayını da alan dizi, toplamda dokuz sezon ve 103 bölümden oluşmaktadır.

American Horror Story Oyuncuları (Oyuncu Kadrosu) Kimler?

Connie Britton – Vivien Harmon

Taissa Farmiga – Violet Harmon

Dylan McDermott – Dr. Ben Harmon

Denis O’Hare – Larry Harvey

Her sezon ayrı konuların işlendiği dizide, ilk sezon Harmon ailesi üzerinden kurgu ilerletilmiştir. Psikiyatrist olan Ben, çocuğunu kaybeden ve Ben'in karısı olan Violet'in, Los Angeles'a taşınma sürecini ve orada artan ölümlerin gizemi işlenmiştir. İkinci sezon rahibelerin akıl hastanesindeki karakter kişilikleri ön plana çıkmış, üçüncü sezon cadılık eğitimi ve sonuçları izleyiciyle buluşmuştur. Dördüncü sezonda ele alınan 'ucube dünyası', kurgusuyla beraber dizi farklı bir boyut kazanmış, beşinci sezonda gizemli bir otelin ölen kişileri diriltiği görüntüler diziye yeni bir soluk katmıştır. Altıncı sezonunda paranormal kurguyla başarıya ulaşmasının ardından, yedinci, sekizinci ve dokuzuncu sezon onayları çok geçikmeden alınmıştır. Günümüzde onuncu sezon onayını da alan dizinin çekimleri, hala devam etmektedir.

Amerikan Horror Story Yapımcısı Kimdir?​​

Dizinin yapımcılığını Alexis Martin Woodall, Patrick Mckee ve Robet M. Williams Jr. gibi isimler üstlenmiştir. Bradley Bucker tarafından yönetilen dizi, her sezon farklı olay örgüsüyle karşımıza çıkmaktadır.