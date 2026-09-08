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"7 yaşımdan beri ameliyat oluyorum"

'Bambaşka Sohbetler' programına konuk olan Murat Dalkılıç, yıllardır devam eden sağlık sorunuyla ilgili yaşadıklarını anlattı.

7 yaşından beri ameliyat olduğunu belirten Dalkılıç, "7 yaşımdan beri bununla mütemadiyen uğraşıyorum. 13 tane ameliyat oldum. Arada ufak tefek operasyonlarla bu sayı daha da fazla olabilir" dedi.

Son dönemde ilk kez uzun süre rahat nefes alabildiğini söyleyen şarkıcı, "3 yıldır ilk kez, 6 ay öncesinden beri nefes alabiliyorum" ifadelerini kullandı.

"Sahneye çıkmak benim için cesaret işiydi"

Geçirdiği ameliyatların ardından iyileşme sürecinin oldukça zorlu olduğunu anlatan Dalkılıç, burnundaki mukozanın şişmesi nedeniyle yeniden nefes almakta güçlük çektiğini söyledi.

Dalkılıç, "Bu tür ameliyatlardan sonra içerideki mukoza şişiyor, nefes alınmaz hale geliyor. 6-7 ay sonra iyileşmeye başlıyor. Tam iyileşmeye başlayacakken yeniden ameliyat olmak zorunda kalıyorum" diye konuştu.

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Sağlık sorunlarına rağmen sahneye çıkmaya devam ettiğini belirten şarkıcı, "İlk çıktığımda böyle değildim. Sahneye çıkmak benim için cesaret işiydi. 'Ben sahneye çıkacağım, ne olacak?' diyordum. Ne olacağını bilmiyorduk. Sonra 'Otur otur nereye kadar' dedim" ifadelerini kullandı.

"Yeniden ameliyat olacağım"

Dalkılıç, sağlık durumunun henüz tamamen düzelmediğini ve yeni operasyonların gündemde olduğunu açıkladı.

"Hâlâ nefes alamıyorum. Ufak tefek ameliyat olacağım" diyen şarkıcı, doktorunun başlangıçta kendisine umut vermediğini belirterek şöyle konuştu:

"Doktor aslında hiç şans vermemişti. Beni karşısına alıp, 'Muratcığım ne meslek yapacaksın?' diye sordu. Sonra da 'Bana bırak kendini. Ameliyatlar silsilesi yapacağım sana. Kaç ameliyat? Bilmiyorum' dedi."

"Ameliyatta enfeksiyon kaptım, burnum yoktu"

Yaşadığı sağlık probleminin geçirdiği bir ameliyat sırasında kaptığı enfeksiyonun ardından ağırlaştığını anlatan Dalkılıç, o dönemi şu sözlerle anlattı:

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"Burnun yok, öyle düşün! Bir insan yandan baktığında bir burnu vardır değil mi? Yok, benim gitti o. Ameliyatta enfeksiyon kaptım. 11,5 saatlik bir ameliyat oldum. Orada kaptım o enfeksiyonu, o enfeksiyon o hale getirdi. Sonra doktorum sabretti, ben sabrettim ve bugünlere kadar geldik."

"Yaşadığımı anlayabilmek için çok araştırma yaptım"

Sağlık sorunlarının nedenlerini anlamaya çalışırken fiziksel ve metafiziksel birçok araştırma yaptığını da anlatan Dalkılıç, hayatında karşısına çıkan olayları birer ipucu olarak değerlendirdiğini söyledi.

Çocukluğunda epilepsi atakları geçirdiğinin hatırlatılması üzerine Dalkılıç, yıllardır yaşadığı sağlık sorunuyla ilgili çok farklı yollar denediğini belirtti.

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"O kadar çok yola girdim ki bunu anlayabilmek için. Fiziki, metafiziki her şeyi araştırdım. Hayatımda karşıma çıkan her şey bir ipucuydu ve beni bir umuda doğru götürdü" diyen Dalkılıç, nefes terapisi sırasında yaşadığı ilginç bir deneyimi de paylaştı.

"Samuraylar burunlarını kesermiş"

Uzak Doğu dövüş sanatlarına çocukluğundan beri ilgi duyduğunu anlatan Dalkılıç, yaptığı araştırmalar sırasında samuraylarla ilgili okuduğu bir bilginin dikkatini çektiğini söyledi.

İlk albümünde 850 yıl öncesine ait bir Kendo ustasının formasını giyerek fotoğraf çektirdiğini belirten şarkıcı, "Hayatım boyunca Uzak Doğu dövüş sporlarıyla ilgilendim. Felsefesiyle ilgilendim, ne olduğunu anlamaya çalıştım" dedi.

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Dalkılıç, daha sonra okuduğu bir samuray kitabında yer alan bilgiyle karşılaştığını belirterek, "Samuraylar kendilerini şereflendirilmemiş hissettikleri an, kendilerine ceza olarak burunlarını keserlermiş" ifadelerini kullandı.

Yaşadığı süreci anlamlandırmaya çalıştığını belirten Dalkılıç, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Şunu anlıyorum; bu benim kader yolculuğumda bir şeyler aşmam gereken durumlar var. Bir duyguyu aşmam gereken bir durum bu. Belli ki üstesinden gelmen gereken bir zaman dilimindesin şu an. Her şeyi bırakıyorsun ve bununla ilgileniyorsun."

Murat Dalkılıç, yaşadığı sağlık sorunlarının ne zaman tamamen sona ereceğini kendisinin de doktorunun da bilmediğini belirterek, bu süreçte ruhsal olarak ayakta kalabilmek için çalışmaya devam ettiğini söyledi.