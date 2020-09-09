Amelie filminin konusu nedir? Imdb puanı kaçtır? Amelie oyuncuları (Oyuncu kadrosu) listesi

Amelie filmi gençler arasında en popüler filmler arasındadır. Bu Amelie filmi beş ayrı dalda Oscar’a aday gösterilmiştir.

Amelie Filminin Konusu Nedir?

Amelie Fransız komedi filmidir. Bu film izleyicileri genç, güzel ve özel bir kadın ile tanışmaya davet etmektedir. Bu kadın her daim neşe dolu, yaşama sevinci yükse ve hayata sevgi dolu gözlerle tanıklık etmektedir. Ayrıca anne ve babasını kaybetmiş olan Amelie, sahip olduğu özel ışıltıyı her zaman yanında taşımaktadır. Amelie, kendisini başka insanların hayatlarını düzeltmeye, o insanları mutlu etmeye adamış ama bu adanmışlık görevini fark ettirmeden, bu durumu bilmeyen insanların yaşamları kolaylaştırmak amacı ile yapmaktadır. Başkalarının mutluluğunu isteyen ve bunun için çaba harcayan Amelie, kendi yalnızlığının farkına vardığı zaman kendi mutluluğu için de çabalamaya başlayacaktır.

Fransız yapımı Amelie romantik komedi filmi, Jeunet ve Guillaume Laurant tarafından yazılmış ve Montmartre’de geçen bir filmdir. Ayrıca bu film modern Paris yaşamının idealize edilmiş, alaycı bir yorumu olarak nitelendirilir.

Amelie Filmi Kaç Sezon ve Kaç Bölümdür?

Bu mıhteşem değer gören Amelie filmi toplamda 1 sezondur.

Amelie Filmi Oyuncuları (Oyuncu Kadrosu) Kimler?

Amelie filminin muhteşem ve güzel filmi ilgi çekici hale getiren oyuncu kadrosu: Audrey Tautou’nun (Amelie) başrolünde olduğu film, Clotilde Mollet, Dean Baykan ve Frankie Pain oluşmaktadır.

Amelie Filmi Yönetmeni Kimdir?

Film sektöründe oldukça ünlü olan Fransız yönetmen Jean-Pierre Jeunet amelie filminin yönetmenidir. Bu film beş dalda Oscar’a aday gösterilmiş olan filmdir ve film son on yılın en fazla ses getiren yapımları arasında bulunmaktadır.

Amelie Filmi Yapımcısı Kimdir?

Amelie filminin yapımcı kadrosu mükemmeldir. Yapımcı kadrosunda bulunan kişiler : Claudie Ossard, Jean-Marc Deschamps ve Arne Meerkamp van Embden oluşmaktadır.

Amelie Filmi Senaristi Kimdir?

Amelie filminin Muhteşem senaryosu bulunmaktadır. Bu senaryoyu yazan ve güzel bir film haline getirilmesini sağlayan filmin senaristleri Jean-Pierre Jeunet ve Guillaume Laurant oluşmaktadır.

Amelie Filmi IMDB Puanı Kaçtır?

Son yıllarda bu tarzda filmler en çok izlenen filmler arasında yer almaktadır. Avrupa Film Ödülleri içinde en iyi film ödülünü almış olan amelie filmidir. Ayrıca En İyi Film ve En İyi Yönetmen dalları olmak üzere dört tane César Ödülü almış bir filmdir. En İyi Senaryo dalı ile birlikte iki tane BAFTA Ödülü ile ödüllendirilmiş olan bu film ayrıca Akademi Ödülüne de aday olarak gösterilmiştir. Bu amelie filmi tüm bunların dışında da birden fazla sayıda pek çok ödülün sahibi olmuştur. Gençler tarafından son derece ilgi görerek izlenilmekte olan bu efsane amelie filminin sahip olduğu IMDB puanı 8,4 ‘tür.