Ambulans film konusu nedir, oyuncuları kimler? Ambulans filmi ne anlatıyor?

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Başrollerini Jake Gyllenhaal, Yahya Abdul-Mateen II ve Eiza González'in paylaştığı Ambulans filmi 20 Mayıs Pazartesi akşamı TV’de ilk kez ekranlara geliyor. Yönetmen koltuğunda ünlü yönetmen Michael Bay’in oturduğu film, heyecan dolu sahneleriyle izleyicileri ekran karşısına kilitlemeyi başarıyor. Ambulans, birçok suça bulaşmış evlatlık kardeşiyle bir banka soygununa karışan eski bir askerin hikayesini konu ediyor. Ambulans filmi konusu nedir? Ambulans filmi oyuncuları kimler? İşte merak edilenler...

AMBULANS FİLMİ KONUSU NEDİR?

Ambulans, birçok suça bulaşmış evlatlık kardeşiyle bir banka soygununa karışan eski bir askerin hikayesini konu ediyor. Eski bir asker olan Will Sharp'ın, hasta olan karısının ameliyatı için paraya ihtiyacı vardır. Will, yardım istememesi gerektiğini bilse de azılı bir suçlu olan evlatlık kardeşi Danny'den yardım ister. Danny, Will'e yardım etmek yerine ona birlikte bir soygun gerçekleştirmeyi teklif eder.

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Karısını kurtarmak isteyen Will, istemese de bu teklifi kabul etmek zorunda kalır ve iki kardeş Los Angeles tarihinin en büyük banka soygununu gerçekleştirmek için plan yapar. Ancak soygun sırasında planları istedikleri gibi gitmeyince karderşler, içinde yaralı bir polis ve acil yardım görevlisinin olduğu bir ambulansı kaçırır.

AMBULANS FİLM OYUNCULARI

Jake Gyllenhaal

Yahya Abdul-Mateen II

Eiza Gonzalez

Garret Dillahunt

Keir O'Donnell

Jackson White

Cedric Sanders

Colin Woodell