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Ambulans film konusu nedir, oyuncuları kimler? Ambulans filmi ne anlatıyor?

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Ambulans film konusu nedir, oyuncuları kimler Ambulans filmi ne anlatıyor
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 16, 2024 17:14

Ambulans filmi oyuncuları ve konusu ile ekran karşısındaki izleyicilerin dikkatini çekmeyi başardı. Proje ilk olarak Ağustos 2015'te Phillip Noyce'un yönetmenliğe bağlı olduğu duyurulmuştu. 2017'de onun yerini Navot Papushado ve Aharon Keshales aldı, her ikisi de sonunda 2020'de Bay tarafından değiştirildi. Film, bir sağlık görevlisi ve kritik durumdaki bir polis memuru tarafından kullanılan bir ambulansı çalan banka soyguncusu olan evlat edinen iki kardeşin hikâyesi anlatılıyor. Peki, Ambulans film konusu nedir, oyuncuları kimler? Ambulans filmi ne anlatıyor? İşte Ambulans oyuncuları...

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Başrollerini Jake Gyllenhaal, Yahya Abdul-Mateen II ve Eiza González'in paylaştığı Ambulans filmi 20 Mayıs Pazartesi akşamı TV’de ilk kez ekranlara geliyor. Yönetmen koltuğunda ünlü yönetmen Michael Bay’in oturduğu film, heyecan dolu sahneleriyle izleyicileri ekran karşısına kilitlemeyi başarıyor. Ambulans, birçok suça bulaşmış evlatlık kardeşiyle bir banka soygununa karışan eski bir askerin hikayesini konu ediyor. Ambulans filmi konusu nedir? Ambulans filmi oyuncuları kimler? İşte merak edilenler...

AMBULANS FİLMİ KONUSU NEDİR?

Ambulans, birçok suça bulaşmış evlatlık kardeşiyle bir banka soygununa karışan eski bir askerin hikayesini konu ediyor. Eski bir asker olan Will Sharp'ın, hasta olan karısının ameliyatı için paraya ihtiyacı vardır. Will, yardım istememesi gerektiğini bilse de azılı bir suçlu olan evlatlık kardeşi Danny'den yardım ister. Danny, Will'e yardım etmek yerine ona birlikte bir soygun gerçekleştirmeyi teklif eder.

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Karısını kurtarmak isteyen Will, istemese de bu teklifi kabul etmek zorunda kalır ve iki kardeş Los Angeles tarihinin en büyük banka soygununu gerçekleştirmek için plan yapar. Ancak soygun sırasında planları istedikleri gibi gitmeyince karderşler, içinde yaralı bir polis ve acil yardım görevlisinin olduğu bir ambulansı kaçırır.

Ambulans film konusu nedir, oyuncuları kimler Ambulans filmi ne anlatıyor

AMBULANS FİLM OYUNCULARI

Jake Gyllenhaal

Yahya Abdul-Mateen II

Eiza Gonzalez

Garret Dillahunt

Keir O'Donnell

Jackson White

Cedric Sanders

Colin Woodell

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