×
Günlük Egazete© Copyright 2024 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
TV REHBERİ EKRANDA MUCİZE LEZZETLER SAĞLIK
HABERLERKelebek HaberleriTelevizyon Haberleri

Amatör Ajan İstanbul’da

Güncelleme Tarihi:

#Rami Malek#Oscar#Amatör
Amatör Ajan İstanbul’da
Oluşturulma Tarihi: Kasım 18, 2024 11:22

Oscar’lı yıldız Rami Malek’in başrol oynadığı, bir bölümü İstanbul’da çekilen “Amatör” filminin ilk fragmanı yayınlandı. Malek’in bir CIA ajanını canlandırdığı yapım, 11 Nisan 2025’te vizyona girecek.

Haberin Devamı

MERAKLA BEKLENEN FİLMDEN İLK FRAGMAN GELDİ

2019 yılında “Bohemian Rhapsody” ile ‘en iyi erkek oyuncu’ Oscar’ını kazanan Rami Malek, yeni filmi “Amatör” için İngiltere ve Fransa’nın yanı sıra Türkiye’de de kamera karşısına geçti.

“Matrix” filmiyle hafızalara kazınan Laurence Fishburne’ün de rol aldığı, merakla beklenen “Amatör”den ilk fragman
yayınlandı. Fragmanda Rami Malek’in İstanbul sahnelerine de yer verildi.

Amatör Ajan İstanbul’da

KARISI ÖLDÜRÜLEN CIA AJANI İNTİKAM PEŞİNDE

Rami Malek filmde CIA’de kod çözücü olarak çalışan ‘Charlie Heller’ karakterine hayat veriyor. Londra’daki bir terör saldırısında karısı öldürülen Charlie, intikam almak için dünya çapında tehlikeli bir yolculuğa çıkıyor.

Haberin Devamı

Yönetmen koltuğunda James Hawes’in oturduğu yapımda Rachel Brosnahan, Caitriona Balfe, Holt McCallany ve Julianne Nicholson da rol alıyor. Robert Littell’in aynı adlı romanından uyarlanan film, 11 Nisan
2025’te vizyona girecek.

 

 

Haberle ilgili daha fazlası:
#Rami Malek#Oscar#Amatör

BAKMADAN GEÇME!