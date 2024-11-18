Amatör Ajan İstanbul’da

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MERAKLA BEKLENEN FİLMDEN İLK FRAGMAN GELDİ

2019 yılında “Bohemian Rhapsody” ile ‘en iyi erkek oyuncu’ Oscar’ını kazanan Rami Malek, yeni filmi “Amatör” için İngiltere ve Fransa’nın yanı sıra Türkiye’de de kamera karşısına geçti.

“Matrix” filmiyle hafızalara kazınan Laurence Fishburne’ün de rol aldığı, merakla beklenen “Amatör”den ilk fragman

yayınlandı. Fragmanda Rami Malek’in İstanbul sahnelerine de yer verildi.

KARISI ÖLDÜRÜLEN CIA AJANI İNTİKAM PEŞİNDE

Rami Malek filmde CIA’de kod çözücü olarak çalışan ‘Charlie Heller’ karakterine hayat veriyor. Londra’daki bir terör saldırısında karısı öldürülen Charlie, intikam almak için dünya çapında tehlikeli bir yolculuğa çıkıyor.

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Yönetmen koltuğunda James Hawes’in oturduğu yapımda Rachel Brosnahan, Caitriona Balfe, Holt McCallany ve Julianne Nicholson da rol alıyor. Robert Littell’in aynı adlı romanından uyarlanan film, 11 Nisan

2025’te vizyona girecek.