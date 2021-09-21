Aman Reis Duymasın nerede çekildi? Aman Reis Duymasın filmi oyuncuları ve konusu

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Aman Reis Duymasın filmi oyuncuları ve konusu merak ediliyor. Bu akşam yayınlanacak olan Aman Reis Duymasın filminde, Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinin oyuncuları yer alıyor. Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinden tanıdığımız karakterler, tatil için gittikleri yere adımlarını atar atmaz inanılmaz olaylarla karşılaşıyorlar. Filmin çekimleri İstanbul ve Erdek’te gerçekleştirildi.

AMAN REİS DUYMASIN FİLMİ OYUNCULARI

Aman Reis Duymasın filmi oyuncuları arasında Mustafa Üstündağ, Ozan Akbaba, Emir Benderlioğlu, Savaş Özdemir, Ceren Benderlioğlu, Sevinç Kıranlı, Hakan Karsak bulunuyor.

AMAN REİS DUYMASIN FİLMİ KONUSU

Aman Reis Duymasın filmi, yeraltı dünyasının tanınan ailelerinin çıktığı tatilde başına gelenleri konu alıyor. Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinden tanıdığımız karakterler, tatil için gittikleri yere adımlarını atar atmaz inanılmaz olaylarla karşılaşıyorlar. Bu tatilde işler bir süre sonra çığırından çıkıyor ve ekip Hızır Reis'in yaşananları duymaması için büyük bir çabaya girişiyor.

AMAN REİS DUYMASIN NEREDE ÇEKİLDİ?

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Filmin çekimleri İstanbul ve Erdek’te gerçekleştirildi.