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Aman Reis Duymasın filmi nerede, ne zaman çekildi? Aman Reis Duymasın oyuncuları ve konusu

#Aman Reis Duymasın Filmi#Aman Reis Duymasın Oyuncuları#Aman Reis Duymasın Filmi Nerede Çekildi
Aman Reis Duymasın filmi nerede, ne zaman çekildi Aman Reis Duymasın oyuncuları ve konusu

Yeraltı dünyasının tanınan ailelerinin çıktığı tatilde başına gelenleri konu alan Aman Reis Duymasın televizyon ekranlarında bir kez daha izleyici karşısına çıkıyor. Fenomen dizi Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz oyuncularının yer aldığı Aman Reis Duymasın filminin nerede, ne zaman çekildiği, oyuncuları ve konusu merak konusu oldu. İşte Aman Reis Duymasın filmi ile ilgili bilgiler...

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Aman Reis Duymasın filmi bu akşam ATV ekranlarında bir kez daha yayınlanacak. Bununla birlikte başarılı oyuncu kadrosu olan Aman Reis Duymasın konusu, oyuncuları ile birlikte nerede, ne zaman çekildi soruları araştırılmaya başlandı. İşte, Filmde, Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinden tanıdığımız karakterlerin olduğu Aman Reis Duymasın filmi ile ilgili detaylar...

AMAN REİS DUYMASIN FİLMİ KONUSU

Aman Reis Duymasın filmi, yeraltı dünyasının tanınan ailelerinin çıktığı tatilde başına gelenleri konu alıyor. Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinden tanıdığımız karakterler, tatil için gittikleri yere adımlarını atar atmaz inanılmaz olaylarla karşılaşıyorlar. Bu tatilde işler bir süre sonra çığırından çıkıyor ve ekip Hızır Reis'in yaşananları duymaması için büyük bir çabaya girişiyor.

AMAN REİS DUYMASIN OYUNCULARI VE KARAKTERLERİ

Ozan Akbaba: İlyas Çakırbeyli

Mustafa Üstündağ: Boran Kayalı

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Savaş Özdemir: Tipi/Murat İspirli

Sevinç Kıranlı: : Hatice Kalkandere

Hakan Karsak: Enişte/Temel Kalkandere

Emir Benderlioğlu: Behzat Façalı

Ceren Benderlioğlu: Ömür Çakırbeyli

Sevil Akı Saner: Emine İspirli

Tevfik Erman Kutlu: Tekin Kutlu

Ömer Kurt: Zafer

Bekir Çiçekdemir: Hüsnü

Sabahattin Yakut: Korhan

Berna Üçkaleler: Sibel

Ezgi Esma Kürklü:Gamze

Oktay Kaynarca : Hızır Çakırbeyli

AMAN REİS DUYMASIN FİLMİ NEREDE, NE ZAMAN ÇEKİLDİ?

Onur Tan'ın yönettiği, senaryosunu Bahadır Özdener ve Berna Aruz'un birlikte yazdığı Aman Reis Duymasın filmin çekimleri İstanbul ve Erdek’te gerçekleştirildi. Film, 13 Aralık 2019'da gösterime girmişti.

 

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