Aman aşkımıza nazar değmesin! ‘Sen başıma gelen en güzel şeysin’

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Önce senelerce bu aşkı meraklı gözlerden sakladılar. Sürekli yan yana, göz göze oldukları bu süreçte gelen ilişki sorularını sürekli “biz sadece çok yakın iki arkadaşız” diye geçiştirip durdular.

En sonunda da etraflarında kimse yok zannederek öpüşürken paparazzilere yakalanınca bu gizliden yaşadıkları aşkı tüm dünyaya ilan etmiş oldular.

SET AŞIKLARI ARTIK SAKLANIYOR

28 yaşındaki İngiliz oyuncu Tom Holland ve Örümcek Adam olarak ilk kez oynadığı filmin setinde tanıştığı yaşıtı olan rol arkadaşı Zendaya aşklarını dünyaya 2021’de ilan ettiklerinden beri çifte kumrular gibi.

Ve ünlü çift, Tom Holland’ın söylediğine göre Noel ve yılbaşı tatillerini ABD'de “gizli” bir yerde birlikte geçirerek ilişkilerini daha da sağlamlaştıracak.

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Genç aşıklar Tom Holland’ın komedyen babası 57 yaşındaki Dominic ve aktör kardeşi 20 yaşındaki Paddy'nin de aralarında bulunduğu kalabalık ailesinin arasına sevgilisi Zendaya’nın da katılmasıyla birlikte bu uzun tatil dönemini birlikte geçirecekler.

“Bu yıl yeni yıl tatili için Amerika'da olacağım, kız arkadaşımın ailesiyle birlikte olacağım, bu eğlenceli olacak. Nerede olacağımız ise bir sır” diyerek tatil planlarını açıkladı.

ŞİMDİDEN GELECEK PLANLARI YAPIYOR

Tom Holland şimdiden önümüzdeki yılın Noel tatili için bile plan yapmaya başlamış.

Yıldız oyuncu gelecek yıl, Zendaya’yla ilişkilerinin daha da ciddileşeceğine güveniyor ve bu sefer Noel’de iki aileyi de bir araya getirmeyi umuyor söylediğine göre.

Tom ve Zendaya 2016 yılında Örümcek Adam: Eve Dönüş filminin çekimleri sırasında sette aşkı bulduklarından beri Hollywood'un en çok konuşulan çiftlerinden biri haline geldi.

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ASLINDA ONLAR DA HER GENÇ AŞIK ÇİFT GİBİ YAŞIYOR...

Ünlü çifte kırmızı halı etkinliklerinde ve film galalarında görünmedikleri zamanlarda, yaşıtları gibi gündelik giysilerini giyip, kendilerini şapkalar ve gözlüklerle gizleyerek Londra'da köpekleri Noon'u birlikte gezdirirken rastlamak mümkün.

Tom Holland, yoğun film çekimlerinden fırsat buldukça sevgilisi Zendaya’ya yemek yapmayı çok sevdiğini söylüyor.

İkisi de aynı işi yapan hatta üç Örümcek Adam filminde de birlikte kamera karşısına geçen sevgililer bu konuda çok şanslı olduklarını söylüyor.

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Çünkü Tom Holland’a göre bu hem sürekli birlikte olmalarını sağlıyor hem de genç aşıkları birlikte çalışırken birbirlerine tek bir bakışla gizli mesajlar verebiliyor.

"AMAN AŞKIMIZ GÖZE GELMESİN!"

Günümüzde birçok ünlü aşklarını sosyal medyadan paylaşmaya ve sürekli samimi pozlar vermeye bayılsa da Tom Holland ve Zendaya ilişkilerini göz önünde yaşamaktan hoşlanmıyor.

Bunu da birbirlerine olan saygı ve sevgilerini korumak ve göz önünde olmanın aşklarına zarar vermesini engellemek için yapıyorlar. Birbirlerine bakışlarından zaten aşkları okunan iki genç yıldız ağırbaşlı ve sakin davranmanın uzun soluklu ilişkileri için şart olduğunun farkındalar.

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İlişkileri hakkında çok fazla konuşmayı da tercih etmeyen ünlü çift bunca yıldır bu konuda az sayıda söz söyledi.

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"ONUN AŞKI AĞIRLIĞINCA ALTINA SAHİP OLMAK GİBİ"

Zendaya bu konuda daha ketum davranırken kısa bir süre önce röportaj verdiği Variety dergisine Tom Holland’dan bahsederken “Benim zeki ve tutkulu sevgilim” dedi.

Tom Holland ise bu aşk konusunda kendini tutmakta biraz daha zorlanıyor gibi görünüyor. Zendaya’ya ne kadar hayran olduğunu saklamayan genç yıldız “O bu hayatta benim başıma gelen en güzel şey” demiş ve Zendaya’yla birlikte olmayı “Ağırlığınca altına sahip olmaya benziyor” diye anlatmıştı.

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