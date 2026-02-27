×
GÃ¼nlÃ¼k EgazeteÂ© Copyright 2026 HÃ¼rriyet Gazetecilik ve MatbaacÄ±lÄ±k A.ÅžKullanÄ±m KoÅŸullarÄ±,Gizlilik PolitikasÄ±,Ä°letiÅŸim iÃ§in bu linkleri kullanabilirsiniz. Login olduÄŸunuz taktirde kullanÄ±m koÅŸullarÄ±nÄ± ve gizlilik politikasÄ±nÄ± kabul etmiÅŸ olursunuz.
HÃ¼rriyet sondakika haber ios uygulamasÄ±HÃ¼rriyet sondakika haber android uygulamasÄ±
TV REHBERÄ° EKRANDA SAÄžLIK
HABERLERKelebek HaberleriTelevizyon Haberleri

Sen zaten küssün, biz de aramÄ±zÄ± bozmayalÄ±m... Sözde kraliyet turunda soÄŸuk rüzgarlar: Yüzlerine bile bakan olmadÄ±

GÃ¼ncelleme Tarihi:

#Kate Middleton#Prenses Rajwa#Prens Hüseyin
Sen zaten kÃ¼ssÃ¼n, biz de aramÄ±zÄ± bozmayalÄ±m... SÃ¶zde kraliyet turunda soÄŸuk rÃ¼zgarlar: YÃ¼zlerine bile bakan olmadÄ±
OluÅŸturulma Tarihi: Åžubat 27, 2026 15:06

Ä°ngiliz kraliyet ailesinin 'aykÄ±rÄ±' Ã¼yeleri Prens Harry ile Meghan Markle yine bildiklerini okumayÄ± sÃ¼rdÃ¼rÃ¼yor... Her ne kadar Ã§alÄ±ÅŸan aile Ã¼yeleri olarak gÃ¶revlerini bÄ±rakmÄ±ÅŸ olsalar da aÃ§Ä±k aÃ§Ä±k sÃ¶ylersek kendilerine gÃ¶re gÃ¶revler nedeniyle dÃ¼nyaya dolaÅŸÄ±yorlar.

Haberin DevamÄ±

Sussex Ã§ifti yani Harry ile Meghan ÅŸu sÄ±ralarda ÃœrdÃ¼n'Ã¼n baÅŸkenti Amman'da bulunuyor.

DÃ¼nya SaÄŸlÄ±k Ã–rgÃ¼tÃ¼'nÃ¼n ÅŸemsiyesi altÄ±nda Amman'a ulaÅŸan Meghan ile Harry, orada da Ã§eÅŸitli temaslarda bulundu. BazÄ± etkinliklere katÄ±ldÄ±.Â 

Ä°nsani yardÄ±m faaliyetleri kapsamÄ±nda Amman'a giden Sussex Ã§ifti, DÃ¼nya SaÄŸlÄ±k Ã–rgÃ¼tÃ¼'nÃ¼n baÅŸkanÄ±Â Tedros Adhanom Ghebreyesus ile birlikteÂ Gazze'deki Ä°srail saldÄ±rÄ±larÄ±nda yaralanarak ÃœrdÃ¼n'e gÃ¶tÃ¼rÃ¼len Ã§ocuklarÄ± hastanede ziyaret etti.

ArdÄ±ndan da Zatari MÃ¼lteci KampÄ±n'na gitti. Elbette Harry ile Meghan'Ä±n bu insani yardÄ±m faaliyetlerine katkÄ±sÄ± takdir gÃ¶rdÃ¼.
Â

Sen zaten kÃ¼ssÃ¼n, biz de aramÄ±zÄ± bozmayalÄ±m... SÃ¶zde kraliyet turunda soÄŸuk rÃ¼zgarlar: YÃ¼zlerine bile bakan olmadÄ±

Meghan Markle ile Harry'nin, insani yardÄ±m faaliyetlerine katkÄ±sÄ± elbette beÄŸeni topladÄ±. Ã‡ift, Amman'da tedavi edilen Gazzeli Ã§ocuklarÄ± ve bir mÃ¼lteci kampÄ±nÄ± ziyaret etti.Â 

Haberin DevamÄ±

DiÄŸer yandan bu gezi sÄ±rasÄ±nda Ã§ok merak edilen bir ayrÄ±ntÄ± daha vardÄ± aslÄ±nda.

ÃœrdÃ¼n kraliyet ailesinden herhangi bir Ã¼st dÃ¼zey ismin Meghan ve Harry ile gÃ¶rÃ¼ÅŸÃ¼p gÃ¶rÃ¼ÅŸmeyeceÄŸiydi o da.

Kimse Kral Abdullah ya da KraliÃ§e Rania'nÄ±n Sussex Ã§iftini aÄŸÄ±rlamasÄ±nÄ± beklemedi doÄŸal olarak. HiyerarÅŸi gereÄŸi zaten Ã§ok da olacak bir durum deÄŸildi.

Ama Veliaht Prens HÃ¼seyin ve karÄ±sÄ± Prenses Rajwa'nÄ±n Harry ve Meghan'la buluÅŸup buluÅŸmayacaÄŸÄ± doÄŸrusu merak konusuydu.

Gözden KaçmasÄ±nÄ°ÅŸler sarpa sardÄ±: Ä°lan verdiler, incelikli birini arÄ±yorlar: MaaÅŸ fena deÄŸil ama fazla mesai varÄ°ÅŸler sarpa sardÄ±: Ä°lan verdiler, 'incelikli birini' arÄ±yorlar: MaaÅŸ fena deÄŸil ama fazla mesai var!Haberi görüntüle

Sen zaten kÃ¼ssÃ¼n, biz de aramÄ±zÄ± bozmayalÄ±m... SÃ¶zde kraliyet turunda soÄŸuk rÃ¼zgarlar: YÃ¼zlerine bile bakan olmadÄ±

Meghan ve Harry'nin ÃœrdÃ¼n kraliyet ailesinin Ã¼st dÃ¼zey isimleriyle buluÅŸup buluÅŸmayacaÄŸÄ± da merak konusu oldu. Ama bÃ¶yle bir plan olmadÄ±ÄŸÄ± belirtildi.Â 

SonuÃ§ olarak bÃ¶yle bir buluÅŸmanÄ±n gerÃ§ekleÅŸmeyeceÄŸi ortaya Ã§Ä±ktÄ±. Bir kaynak da ÃœrdÃ¼n kraliyet ailesinin Ã¼st dÃ¼zey Ã¼yeleriyle Sussex Ã§ifti arasÄ±nda bir gÃ¶rÃ¼ÅŸmenin planda olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± aÃ§Ä±kladÄ±.

Meghan ile Markle,Â  ÃœrdÃ¼n kraliyet ailesinden sadece Prenses Basma Bint Talal ile buluÅŸtu. Bu da kÄ±sa sÃ¼rdÃ¼ zaten.

DiÄŸer yandan gerÃ§ekÃ§i dÃ¼ÅŸÃ¼nenler de Ä°ngiliz kraliyet ailesiyle arasÄ± aÃ§Ä±k olan Harry ve Meghan'la ÃœrdÃ¼n kraliyet ailesinin Ã¼st dÃ¼zey isimlerinden kimsenin buluÅŸmamasÄ±na hiÃ§ ÅŸaÅŸÄ±rmadÄ±.

Haberin DevamÄ±

Ã‡Ã¼nkÃ¼ Kral Charles ile Kral Abdullah'Ä±n arasÄ± gayet iyi. AynÄ± ÅŸekilde eÅŸleri KraliÃ§e Camilla ile KraliÃ§e Rania da bazen bazÄ± etkinlikler iÃ§in buluÅŸuyorlar.

Gözden KaçmasÄ±nÄ°lk iftar yemeÄŸinde kalabalÄ±k aile buluÅŸtu: BaÅŸka Ã¼lkeye gelin gitti ama atalarÄ±na saygÄ±da kusur etmediÄ°lk iftar yemeÄŸinde kalabalÄ±k aile buluÅŸtu: BaÅŸka ülkeye gelin gitti ama atalarÄ±na saygÄ±da kusur etmediHaberi görüntüle

Sen zaten kÃ¼ssÃ¼n, biz de aramÄ±zÄ± bozmayalÄ±m... SÃ¶zde kraliyet turunda soÄŸuk rÃ¼zgarlar: YÃ¼zlerine bile bakan olmadÄ±

ÃœrdÃ¼n Veliaht Prensi HÃ¼seyin ile karÄ±sÄ± Prenses Rajwa, geÃ§en yÄ±l Fransa ve Ä°ngiltere'yi kapsayan resmi gezi sÄ±rasÄ±nda Galler Prensesi Kate Middleton ve Galler Prensi William tarafÄ±ndan Windsor'da aÄŸÄ±rlandÄ±.

Ãœlkelerinin gelecekteki krallarÄ± olan HÃ¼seyin ve William da Ã§eÅŸitli vesilelerle sÄ±k sÄ±k bir araya gelen iki isim.

GeÃ§en yÄ±l HÃ¼seyin ve Rajwa, Ä°ngiltere'yi ziyaret ettiklerinde Prens William ve Kate Middleton tarafÄ±ndan Windsor'da aÄŸÄ±rlandÄ±.

Haberin DevamÄ±

Biraz daha geriye gidersek; HÃ¼seyin ile Rajwa'nÄ±n 2023'teki dÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼nÃ¼n en Ã§ok dikkat Ã§eken konuklarÄ± arasÄ±nda Kate Middleton ile Prens William da vardÄ±.

Uzun sÃ¶zÃ¼n kÄ±sasÄ± kraliyet dÃ¼nyasÄ±nÄ± merakla takip edenler iki genÃ§ kuÅŸak Ã§iftin buluÅŸmasÄ±nÄ± bekledi. Ama bu beklenti boÅŸa Ã§Ä±ktÄ±.Â 

Gözden KaçmasÄ±nSonradan olma deÄŸil anneden doÄŸma prensesti... SarayÄ±nÄ± bÄ±rakÄ±p gitti bir polis memuruyla evlendi... Åžimdi gizemli hayatÄ±nÄ± mutlu ve mesut yaÅŸÄ±yorSonradan olma deÄŸil anneden doÄŸma prensesti... SarayÄ±nÄ± bÄ±rakÄ±p gitti bir polis memuruyla evlendi... Åžimdi gizemli hayatÄ±nÄ± mutlu ve mesut yaÅŸÄ±yorHaberi görüntüle

Sen zaten kÃ¼ssÃ¼n, biz de aramÄ±zÄ± bozmayalÄ±m... SÃ¶zde kraliyet turunda soÄŸuk rÃ¼zgarlar: YÃ¼zlerine bile bakan olmadÄ±

Ama aileden hiÃ§bir Ã¼st dÃ¼zey Ã¼ye Meghan ve Harry ile buluÅŸmadÄ±. Bu da elbette bazÄ± yorumlara neden oldu. ÃœrdÃ¼n ve Ä°ngiliz kraliyet aileleri arasÄ±nda geÃ§miÅŸten bu yana sÃ¼ren iyi iliÅŸkilerin bozulmasÄ± istenmediÄŸi iÃ§in Sussex Ã§iftiyle buluÅŸma ayarlanmadÄ±ÄŸÄ± konuÅŸuldu.Â 

Sen zaten kÃ¼ssÃ¼n, biz de aramÄ±zÄ± bozmayalÄ±m... SÃ¶zde kraliyet turunda soÄŸuk rÃ¼zgarlar: YÃ¼zlerine bile bakan olmadÄ±

Haberin DevamÄ±

Zaten konumlarÄ± gereÄŸi KraliÃ§e Rania ile Kral Abdullah'Ä±n Sussex Ã§iftiyle buluÅŸmasÄ± beklenmezdi. Ama bazÄ± meraklÄ±lar iÃ§ten iÃ§e Rajwa ve HÃ¼seyin ile Meghan ve Harry'nin bir araya gelip gelmeyeceÄŸini merak etti. BÃ¶yle bir buluÅŸma olmadÄ±. GenÃ§ kuÅŸaklarÄ±n bile buluÅŸmamasÄ± "ÃœrdÃ¼n kraliyet ailesi, Charles ile William'Ä± kÄ±zdÄ±rmak istemiyor" diye yorumlandÄ±.

Sen zaten kÃ¼ssÃ¼n, biz de aramÄ±zÄ± bozmayalÄ±m... SÃ¶zde kraliyet turunda soÄŸuk rÃ¼zgarlar: YÃ¼zlerine bile bakan olmadÄ±

ÃœrdÃ¼n Veliaht Prensi HÃ¼seyin ile Rajwa evlenirken Kate ve William da dÃ¼ÄŸÃ¼ndeydi. Hatta Prenses Beatrice ve Eugenie ile eÅŸlerinin yanÄ± sÄ±ra Kate'in ailesi de konuklar arasÄ±nda yer aldÄ±.

Gözden KaçmasÄ±nGÃ¶steriÅŸli dÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼nÃ¼n Ã¼zerinden 32 yÄ±l geÃ§ti...Gelin gibi giyinmeye doyamadÄ±... Beyazlara bÃ¼rÃ¼ndÃ¼ kÄ±ÅŸ gÃ¼nÃ¼GösteriÅŸli düÄŸününün üzerinden 32 yÄ±l geçti...Gelin gibi giyinmeye doyamadÄ±... Beyazlara büründü kÄ±ÅŸ günü!Haberi görüntüle

Â 

Haberle ilgili daha fazlasÄ±:
#Kate Middleton#Prenses Rajwa#Prens Hüseyin

BAKMADAN GEÇME!