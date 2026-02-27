Sen zaten kÃ¼ssÃ¼n, biz de aramÄ±zÄ± bozmayalÄ±m... SÃ¶zde kraliyet turunda soÄŸuk rÃ¼zgarlar: YÃ¼zlerine bile bakan olmadÄ±

Haberin DevamÄ±

Sussex Ã§ifti yani Harry ile Meghan ÅŸu sÄ±ralarda ÃœrdÃ¼n'Ã¼n baÅŸkenti Amman'da bulunuyor.

DÃ¼nya SaÄŸlÄ±k Ã–rgÃ¼tÃ¼'nÃ¼n ÅŸemsiyesi altÄ±nda Amman'a ulaÅŸan Meghan ile Harry, orada da Ã§eÅŸitli temaslarda bulundu. BazÄ± etkinliklere katÄ±ldÄ±.Â

Ä°nsani yardÄ±m faaliyetleri kapsamÄ±nda Amman'a giden Sussex Ã§ifti, DÃ¼nya SaÄŸlÄ±k Ã–rgÃ¼tÃ¼'nÃ¼n baÅŸkanÄ±Â Tedros Adhanom Ghebreyesus ile birlikteÂ Gazze'deki Ä°srail saldÄ±rÄ±larÄ±nda yaralanarak ÃœrdÃ¼n'e gÃ¶tÃ¼rÃ¼len Ã§ocuklarÄ± hastanede ziyaret etti.

ArdÄ±ndan da Zatari MÃ¼lteci KampÄ±n'na gitti. Elbette Harry ile Meghan'Ä±n bu insani yardÄ±m faaliyetlerine katkÄ±sÄ± takdir gÃ¶rdÃ¼.

Meghan Markle ile Harry'nin, insani yardım faaliyetlerine katkısı elbette beğeni topladı. Çift, Amman'da tedavi edilen Gazzeli çocukları ve bir mülteci kampını ziyaret etti.

DiÄŸer yandan bu gezi sÄ±rasÄ±nda Ã§ok merak edilen bir ayrÄ±ntÄ± daha vardÄ± aslÄ±nda.

ÃœrdÃ¼n kraliyet ailesinden herhangi bir Ã¼st dÃ¼zey ismin Meghan ve Harry ile gÃ¶rÃ¼ÅŸÃ¼p gÃ¶rÃ¼ÅŸmeyeceÄŸiydi o da.

Kimse Kral Abdullah ya da KraliÃ§e Rania'nÄ±n Sussex Ã§iftini aÄŸÄ±rlamasÄ±nÄ± beklemedi doÄŸal olarak. HiyerarÅŸi gereÄŸi zaten Ã§ok da olacak bir durum deÄŸildi.

Ama Veliaht Prens HÃ¼seyin ve karÄ±sÄ± Prenses Rajwa'nÄ±n Harry ve Meghan'la buluÅŸup buluÅŸmayacaÄŸÄ± doÄŸrusu merak konusuydu.

Meghan ve Harry'nin Ürdün kraliyet ailesinin üst düzey isimleriyle buluşup buluşmayacağı da merak konusu oldu.

SonuÃ§ olarak bÃ¶yle bir buluÅŸmanÄ±n gerÃ§ekleÅŸmeyeceÄŸi ortaya Ã§Ä±ktÄ±. Bir kaynak da ÃœrdÃ¼n kraliyet ailesinin Ã¼st dÃ¼zey Ã¼yeleriyle Sussex Ã§ifti arasÄ±nda bir gÃ¶rÃ¼ÅŸmenin planda olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± aÃ§Ä±kladÄ±.

Meghan ile Markle,Â ÃœrdÃ¼n kraliyet ailesinden sadece Prenses Basma Bint Talal ile buluÅŸtu. Bu da kÄ±sa sÃ¼rdÃ¼ zaten.

DiÄŸer yandan gerÃ§ekÃ§i dÃ¼ÅŸÃ¼nenler de Ä°ngiliz kraliyet ailesiyle arasÄ± aÃ§Ä±k olan Harry ve Meghan'la ÃœrdÃ¼n kraliyet ailesinin Ã¼st dÃ¼zey isimlerinden kimsenin buluÅŸmamasÄ±na hiÃ§ ÅŸaÅŸÄ±rmadÄ±.

Ã‡Ã¼nkÃ¼ Kral Charles ile Kral Abdullah'Ä±n arasÄ± gayet iyi. AynÄ± ÅŸekilde eÅŸleri KraliÃ§e Camilla ile KraliÃ§e Rania da bazen bazÄ± etkinlikler iÃ§in buluÅŸuyorlar.

ÃœrdÃ¼n Veliaht Prensi HÃ¼seyin ile karÄ±sÄ± Prenses Rajwa, geÃ§en yÄ±l Fransa ve Ä°ngiltere'yi kapsayan resmi gezi sÄ±rasÄ±nda Galler Prensesi Kate Middleton ve Galler Prensi William tarafÄ±ndan Windsor'da aÄŸÄ±rlandÄ±.

Ãœlkelerinin gelecekteki krallarÄ± olan HÃ¼seyin ve William da Ã§eÅŸitli vesilelerle sÄ±k sÄ±k bir araya gelen iki isim.

Geçen yıl Hüseyin ve Rajwa, İngiltere'yi ziyaret ettiklerinde Prens William ve Kate Middleton tarafından Windsor'da ağırlandı.

Biraz daha geriye gidersek; HÃ¼seyin ile Rajwa'nÄ±n 2023'teki dÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼nÃ¼n en Ã§ok dikkat Ã§eken konuklarÄ± arasÄ±nda Kate Middleton ile Prens William da vardÄ±.

Uzun sÃ¶zÃ¼n kÄ±sasÄ± kraliyet dÃ¼nyasÄ±nÄ± merakla takip edenler iki genÃ§ kuÅŸak Ã§iftin buluÅŸmasÄ±nÄ± bekledi. Ama bu beklenti boÅŸa Ã§Ä±ktÄ±.Â

Ama aileden hiçbir üst düzey üye Meghan ve Harry ile buluşmadı. Bu da elbette bazı yorumlara neden oldu. Ürdün ve İngiliz kraliyet aileleri arasında geçmişten bu yana süren iyi ilişkilerin bozulması istenmediği için Sussex çiftiyle buluşma ayarlanmadığı konuşuldu.





Zaten konumları gereği Kraliçe Rania ile Kral Abdullah'ın Sussex çiftiyle buluşması beklenmezdi. Ama bazı meraklılar içten içe Rajwa ve Hüseyin ile Meghan ve Harry'nin bir araya gelip gelmeyeceğini merak etti. Böyle bir buluşma olmadı. Genç kuşakların bile buluşmaması "Ürdün kraliyet ailesi, Charles ile William'ı kızdırmak istemiyor" diye yorumlandı.





ÃœrdÃ¼n Veliaht Prensi HÃ¼seyin ile Rajwa evlenirken Kate ve William da dÃ¼ÄŸÃ¼ndeydi. Hatta Prenses Beatrice ve Eugenie ile eÅŸlerinin yanÄ± sÄ±ra Kate'in ailesi de konuklar arasÄ±nda yer aldÄ±.

