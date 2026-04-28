Alya'yı bekleyen büyük tuzak

“MERYEM HALA SENİ SEVİYOR!”

Boran’ın ortaya çıkardığı video, Cihan’la Alya arasındaki gerilimi tırmandırdı. Alya, "Meryem hala seni seviyor!" diyerek Cihan’a çıkıştı. İkili arasındaki soğuk rüzgarlar, Cihan’ın yaptığı romantik konuşma ile yerini tatlı bir melteme bıraktı. “Seni sevmek benim seçimim. Ben sana aşığım Alya" sözleri, hem Alya’nın hem ekran karşısındakilerin yelkenlerini suya indirdi.

“KAYA, BEBEĞİNE KAVUŞTU”

Şahin’in Nare'nin hastalığını öğrendiği anlarda duygu yoğunluğu tavan yaptı. Kaya’nın, bebeğinin yaşadığını öğrenip ona kavuştuğu bölüm finalinde ise gözyaşları sel oldu. Temposu bir an olsun düşmeyen fenomen Uzak Şehir, film tadındaki bölümüyle sanal medyaya ve reytinglere damgasını vurdu.

TÜM KATEGORİLERİN BİRİNCİSİ

Pazartesi akşamlarının vazgeçilmezi Uzak Şehir, Tüm Kişiler’de 11,94 izlenme oranı, 34,40 izlenme payı elde etti. AB’de izlenme oranı 7,21, izlenme payı 24,40 olarak kayıtlara geçti. 20+ABC1’de ulaştığı 10,56 izlenme oranı ve 29,98 izlenme payıyla tüm kategorilerde günü birinci tamamladı.

AyNa Yapım imzalı Uzak Şehir, yeni bölümleriyle pazartesi akşamları Kanal D’de.