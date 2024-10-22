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Alya’nın mücadelesi kalplere dokunacak

Güncelleme Tarihi:

#Uzak Şehir#Kanal D#Yeni Dizi
Oluşturulma Tarihi: Ekim 22, 2024 07:50

Kanal D’nin yeni dizisi “Uzak Şehir”in çekimleri Mardin’de sürüyor. Dizide Ozan Akbaba’yla başrolü üstlenen Sinem Ünsal, hayat verdiği ‘Alya Albora’ karakterini anlattı.

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SAVAŞÇI BİR KADIN

Sinem Ünsal, ‘Alya’ için şöyle dedi: “Kanada’da ölen eşinin vasiyeti üzerine oğluyla Mardin’e gelen Alya’nın, Albora Ailesi’ne karşı mücadelesini izleyeceğiz. Alya, oğlu uğruna Albora gibi bir aileye karşı durmaya cüret edebilecek kadar güçlü ve savaşçı bir kadın.”

Alya’nın mücadelesi kalplere dokunacak


KADINLAR BAĞ KURACAK

Oyuncu, Alya’da her kadının kendinden bir şey bulacağını söyledi: “Anne olmasak bile, kadın olarak haklı bir yerden özdeşlik kurabileceğimiz, kendi yaşamlarımızdan alışık olduğumuz mücadelelerimizi bize Alya hatırlatacak. Onun mücadelesi, kalplere dokunacak.”

Alya’nın mücadelesi kalplere dokunacak

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YAKINDA EKRANDA

Ozan Akbaba ve Sinem Ünsal’ın yanı sıra Gonca Cilasun, Müfit Kayacan, Alper Çankaya, Ferit Kaya, Sahra Şaş, Dilin Döğer, Atakan Özkaya, İlkay Kayku, Nazmi Kırık ve Mine Kılıç’ın rol aldığı “Uzak Şehir” yakında Kanal D’de seyirciyle buluşacak.

Alya’nın mücadelesi kalplere dokunacak

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#Uzak Şehir#Kanal D#Yeni Dizi

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