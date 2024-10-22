Alya’nın mücadelesi kalplere dokunacak

Haberin Devamı

SAVAŞÇI BİR KADIN



Sinem Ünsal, ‘Alya’ için şöyle dedi: “Kanada’da ölen eşinin vasiyeti üzerine oğluyla Mardin’e gelen Alya’nın, Albora Ailesi’ne karşı mücadelesini izleyeceğiz. Alya, oğlu uğruna Albora gibi bir aileye karşı durmaya cüret edebilecek kadar güçlü ve savaşçı bir kadın.”

Oyuncu, Alya’da her kadının kendinden bir şey bulacağını söyledi: “Anne olmasak bile, kadın olarak haklı bir yerden özdeşlik kurabileceğimiz, kendi yaşamlarımızdan alışık olduğumuz mücadelelerimizi bize Alya hatırlatacak. Onun mücadelesi, kalplere dokunacak.”

Haberin Devamı

YAKINDA EKRANDA

Ozan Akbaba ve Sinem Ünsal’ın yanı sıra Gonca Cilasun, Müfit Kayacan, Alper Çankaya, Ferit Kaya, Sahra Şaş, Dilin Döğer, Atakan Özkaya, İlkay Kayku, Nazmi Kırık ve Mine Kılıç’ın rol aldığı “Uzak Şehir” yakında Kanal D’de seyirciyle buluşacak.