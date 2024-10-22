Alya’nın mücadelesi kalplere dokunacak

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SAVAŞÇI BİR KADIN
Sinem Ünsal, ‘Alya’ için şöyle dedi: “Kanada’da ölen eşinin vasiyeti üzerine oğluyla Mardin’e gelen Alya’nın, Albora Ailesi’ne karşı mücadelesini izleyeceğiz. Alya, oğlu uğruna Albora gibi bir aileye karşı durmaya cüret edebilecek kadar güçlü ve savaşçı bir kadın.”
YAKINDA EKRANDA
Ozan Akbaba ve Sinem Ünsal’ın yanı sıra Gonca Cilasun, Müfit Kayacan, Alper Çankaya, Ferit Kaya, Sahra Şaş, Dilin Döğer, Atakan Özkaya, İlkay Kayku, Nazmi Kırık ve Mine Kılıç’ın rol aldığı “Uzak Şehir” yakında Kanal D’de seyirciyle buluşacak.