Alya'nın gözyaşları... 'Sesini duyacaksın demiştim'

Güncelleme Tarihi:

#Uzak Şehir#Kanal D Dizisi#Alya Ve Cihan
Oluşturulma Tarihi: Mart 02, 2026 11:27

Kanal D'nin rekortmen yapımı Uzak Şehir'in bu akşam yayınlanacak bölümünden kesitler sunan ön izlemesi, dizide yaşanacak duygu fırtınasına dair önemli ipuçları verdi.

ALYA'NIN GÖZYAŞLARI

Boran'ın kaçırdığı Deniz Cihan'la görüntülü konuşan Alya'nın gözyaşları, izleyenleri derinden etkiledi. Konuşmanın ortasında Deniz Cihan'ın elinden telefonu alan Boran'ın tavrı ise bölümde kopacak fırtınanın habercisi oldu.

Alyanın gözyaşları... Sesini duyacaksın demiştim

CİHAN SÖZÜNÜ TUTTU!

Tanıtımın sürpriz anı ise Boran'ın peşine düşen Cihan'ın, Alya ile telsiz üzerinden yaptığı görüşme oldu. Görüntülü konuşmadan haberdar olduğu ortaya çıkan Cihan'ın "Sesini duyacaksın demiştim" sözleri hem Alya'nın hem de izleyenlerin içini ısıttı.

Alyanın gözyaşları... Sesini duyacaksın demiştim

AyNa Yapım imzalı Uzak Şehir, yeni bölümüyle bu akşam saat 20.00'de Kanal D'de.

 

 

