Alya'nın gözyaşları... 'Sesini duyacaksın demiştim'

ALYA'NIN GÖZYAŞLARI

Boran'ın kaçırdığı Deniz Cihan'la görüntülü konuşan Alya'nın gözyaşları, izleyenleri derinden etkiledi. Konuşmanın ortasında Deniz Cihan'ın elinden telefonu alan Boran'ın tavrı ise bölümde kopacak fırtınanın habercisi oldu.

CİHAN SÖZÜNÜ TUTTU!

Tanıtımın sürpriz anı ise Boran'ın peşine düşen Cihan'ın, Alya ile telsiz üzerinden yaptığı görüşme oldu. Görüntülü konuşmadan haberdar olduğu ortaya çıkan Cihan'ın "Sesini duyacaksın demiştim" sözleri hem Alya'nın hem de izleyenlerin içini ısıttı.

AyNa Yapım imzalı Uzak Şehir, yeni bölümüyle bu akşam saat 20.00'de Kanal D'de.