Alya'nın duyguları değişiyor... Artık gitmek daha zor!

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ALYA İLE CİHAN’IN EĞLENCELİ ANLARI

Pazartesi akşamları reytinglere damga vuran ‘Uzak Şehir’ dizisinden yayınlanan yeni tanıtımda Cihan ve Alya’nın düğünde halay çektiği eğlenceli anlar, bu akşamki bölümde keyifli dakikaların habercisi olurken, Cihan’ın Deniz’le dans etmelerini izleyen Alya’nın gözlerinin dolması, Cihan’a karşı olan duygularının değişmeye başladığının sinyallerini veriyor.

GÜÇLÜ KADRO

Gülizar Irmak’ın senaryosunu yazdığı, Ahmet Katıksız’ın yönetmenliğini yaptığı ‘Uzak Şehir’in Oyuncu kadrosunda Ozan Akbaba, Sinem Ünsal, Gonca Cilasun, Müfit Kayacan, Alper Çankaya, Ferit Kaya, Atakan Özkaya, Sahra Şaş, Dilin Döğer, Mine Kılıç, Nazmi Kırık, İlkay Kayku, Sinan Demirer, Zeynep Kankonde, Yunus Eski, Mehmet Polat, Muttalip Müjdeci, Barış Yalçın, Burak Şafak, Yaren Güldiken, Kuzey Gezer yer alıyor. ‘Uzak Şehir’ bu akşam saat 20.00’de Kanal D’de!

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