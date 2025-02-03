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Alya'nın duyguları değişiyor... Artık gitmek daha zor!

Güncelleme Tarihi:

#Uzak Şehir#Ozan Akbaba#Sinem Ünsal
Alyanın duyguları değişiyor... Artık gitmek daha zor
Oluşturulma Tarihi: Şubat 03, 2025 13:44

Kanal D’nin reyting rekorları kıran dizisi Uzak Şehir, bu akşam yeni bölümüyle seyircilerle buluşacak. Paylaşılan yeni tanıtımda Alya’nın Cihan ve Deniz’i izlerken gözlerinin dolması, Alya'nın duygularının değişmeye başladığının sinyallerini veriyor.

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ALYA İLE CİHAN’IN EĞLENCELİ ANLARI

Pazartesi akşamları reytinglere damga vuran ‘Uzak Şehir’ dizisinden yayınlanan yeni tanıtımda Cihan ve Alya’nın düğünde halay çektiği eğlenceli anlar, bu akşamki bölümde keyifli dakikaların habercisi olurken, Cihan’ın Deniz’le dans etmelerini izleyen Alya’nın gözlerinin dolması, Cihan’a karşı olan duygularının değişmeye başladığının sinyallerini veriyor.

Alyanın duyguları değişiyor... Artık gitmek daha zor

GÜÇLÜ KADRO

Gülizar Irmak’ın senaryosunu yazdığı, Ahmet Katıksız’ın yönetmenliğini yaptığı ‘Uzak Şehir’in Oyuncu kadrosunda Ozan Akbaba, Sinem Ünsal, Gonca Cilasun, Müfit Kayacan, Alper Çankaya, Ferit Kaya, Atakan Özkaya, Sahra Şaş, Dilin Döğer, Mine Kılıç, Nazmi Kırık, İlkay Kayku, Sinan Demirer, Zeynep Kankonde, Yunus Eski, Mehmet Polat, Muttalip Müjdeci, Barış Yalçın, Burak Şafak, Yaren Güldiken, Kuzey Gezer yer alıyor. ‘Uzak Şehir’ bu akşam saat 20.00’de Kanal D’de!

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Alyanın duyguları değişiyor... Artık gitmek daha zor

 

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#Uzak Şehir#Ozan Akbaba#Sinem Ünsal

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