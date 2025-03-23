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Alya'nın annesi Albora Konağı'nda... 'Savaş, ama temiz ve adil olsun'

Güncelleme Tarihi:

#Uzak Şehir#Nursel Köse#Kanal D
Oluşturulma Tarihi: Mart 23, 2025 11:56

Kanal D’nin reyting rekorları kıran dizisi ‘Uzak Şehir’e usta oyuncu Nursel Köse, Alya’nın (Sinem Ünsal) annesi ‘Fikriye’ karakteriyle dahil oluyor. Alya’nın annesinin konağa gelişi, dengeleri değiştirecek gelişmelerin habercisi olurken, Cihan ile Şahin arasındaki ‘Albora’nın başına geçme’ konusu tansiyonu yükseltiyor.

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“SEN MERYEM’İ SEVİYORDUN, ALYA GELENE KADAR…”

Güçlü oyuncu kadrosuyla dikkat çeken yapım, Fikriye karakteriyle hikayesini daha da derinleştirecek. Heyecan yaratan tanıtımda, Nare’nin Cihan’a  ‘Sen Meryem’i seviyordun ama Alya gelene kadar…’ sözleriyle Cihan’ın değiştiğini vurgularken Cihan ile Demir’in aynı masaya oturma sebebi merak uyandırıyor. 

Alyanın annesi Albora Konağında... Savaş, ama temiz ve adil olsun

“SAVAŞ, AMA TEMİZ VE ADİL OLSUN”

Şahin, Albora’nın başına geçme konusundaki kararlılığını dile getirirken, Cihan ise “Savaş, ama temiz ve adil olsun.” diyerek karşılık veriyor. Tanıtımın sonunda konağa gelen Alya ve Cihan’ı beklenmedik bir isim karşılarken Sadakat’in ‘Cihan, bu kadın kim biliyor musun? Karının anası!’ sözleri şok etkisi yaratıyor. Alya’nın annesinin konağa gelişi, dengeleri değiştirecek gelişmelerin habercisi olurken, yeni bölümde neler yaşanacağı merakla bekleniyor.

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Alyanın annesi Albora Konağında... Savaş, ama temiz ve adil olsun

GÜÇLÜ KADRO

AyNa Yapım imzalı Gülizar Irmak’ın senaryosunu yazdığı, Ahmet Katıksız’ın yönetmenliğini yaptığı ‘Uzak Şehir’in oyuncu kadrosunda Ozan Akbaba, Sinem Ünsal, Gonca Cilasun, Müfit Kayacan, Alper Çankaya, Ferit Kaya, Atakan Özkaya, Sahra Şaş, Mine Kılıç, Dilin Döğer, Nazmi Kırık, İlkay Kayku, Sinan Demirer, Zeynep Kankonde, Mehmet Polat, Muttalip Müjdeci, Yunus Eski, Burak Şafak, Barış Yalçın, Yaren Güldiken, Kuzey Gezer yer alıyor.

Alyanın annesi Albora Konağında... Savaş, ama temiz ve adil olsun

Uzak Şehir’ her Pazartesi saat 20.00’de Kanal D’de!

 

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#Uzak Şehir#Nursel Köse#Kanal D

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