Alya'dan şaşırtan çıkış... 'Biz neden ayrı yataklarda yatıyoruz?'

Oluşturulma Tarihi: Aralık 15, 2025 11:41

Kanal D'nin fenomen dizisi Uzak Şehir'de bu akşam Cihan-Alya ilişkisinde kritik bir eşik aşılacak. Boran'a rağmen aşklarının arkasında duran ikilinin, gittikleri oteldeki romantik yakınlaşması bölüme damga vuracak.

"CİHAL" FANLARI MEST OLDU

Pazartesi akşamları her iki kişiden birini Kanal D'de buluşturan Uzak Şehir'in, bölüme saatler kala yayınlanan yeni tanıtımı Cihan-Alya fanlarını mest etti.

Alya'nın, Cihan'ın kucağında bir otel odasına girdiğinin görüldüğü tanıtım heyecan yarattı.

Alyadan şaşırtan çıkış... Biz neden ayrı yataklarda yatıyoruz

Alya'nın "Biz neden ayrı yataklarda yatıyoruz?" çıkışıyla Cihan'ı şaşırttığı ön izlemedeki sürpriz yakınlaşma sanal medyada gündem oldu.

Uzak Şehir izleyicileri ve CihAl fanları, sahnenin devamında yaşanacaklara dair tahminlerde bulunurken dizi saati için adeta geri sayım başlattı.

AyNa Yapım imzalı Uzak Şehir, yeni bölümüyle saat 20.00'de Kanal D'de.

