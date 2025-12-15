Alya'dan şaşırtan çıkış... 'Biz neden ayrı yataklarda yatıyoruz?'

Haberin Devamı

"CİHAL" FANLARI MEST OLDU

Pazartesi akşamları her iki kişiden birini Kanal D'de buluşturan Uzak Şehir'in, bölüme saatler kala yayınlanan yeni tanıtımı Cihan-Alya fanlarını mest etti.

Alya'nın, Cihan'ın kucağında bir otel odasına girdiğinin görüldüğü tanıtım heyecan yarattı.

Alya'nın "Biz neden ayrı yataklarda yatıyoruz?" çıkışıyla Cihan'ı şaşırttığı ön izlemedeki sürpriz yakınlaşma sanal medyada gündem oldu.

Uzak Şehir izleyicileri ve CihAl fanları, sahnenin devamında yaşanacaklara dair tahminlerde bulunurken dizi saati için adeta geri sayım başlattı.

AyNa Yapım imzalı Uzak Şehir, yeni bölümüyle saat 20.00'de Kanal D'de.