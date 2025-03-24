Alya'dan Cihan'ı şaşırtan hamle... Yatak davası bitiyor!

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CİHAN ŞAŞKIN!

Pazartesi akşamları reytinglere damga vuran 'Uzak Şehir' dizisinden yayınlanan yeni tanıtımda Alya'nın ilk kez Cihan'ın aldığı yatakta yatması karşısında Cihan şaşkınlığını gizleyemezken, mutluluğu ise yüzünden okunur. İkili arasında bu akşamki bölümde neler yaşanacağı merakla beklenir.

GÜÇLÜ KADRO

Gülizar Irmak'ın senaryosunu yazdığı, Ahmet Katıksız'ın yönetmenliğini yaptığı 'Uzak Şehir'in Oyuncu kadrosunda Ozan Akbaba, Sinem Ünsal, Gonca Cilasun, Müfit Kayacan, Alper Çankaya, Ferit Kaya, Atakan Özkaya, Sahra Şaş, Mine Kılıç, Dilin Döğer, Nazmi Kırık, İlkay Kayku, Sinan Demirer, Zeynep Kankonde, Mehmet Polat, Muttalip Müjdeci, Yunus Eski, Burak Şafak, Barış Yalçın, Yaren Güldiken, Kuzey Gezer yer alıyor.

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'Uzak Şehir' bu akşam saat 20.00'de Kanal D'de!