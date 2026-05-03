Alya ve Deniz kaçırıldı!

“SERHAT ONUN ÇOCUĞUYSA…”

Pazartesi akşamları ekran başındaki her iki izleyiciden birini Kanal D’de buluşturan Uzak Şehir’de tansiyon düşmüyor. Müjgan’ın, ablası Meryem’i “Serhat onun çocuğuysa her şey değişir” sözleriyle ikna etmeye çalışması, hikâyede büyük kırılmalar yaşanacağının sinyallerini verdi. Alya’nın “Korkuyorum... Ben de endişeliyim. Ne yapacağımı bilmiyorum. Artık düşünmek istemiyorum” sözleriyle içindeki fırtınayı açığa vurması yürekleri dağladı.

“CİHAN BİR ŞEY OLUYOR, KOŞ!”

Zorlu bir sınavdan geçen Cihan ve Alya’nın yakınlaştığı anlar izleyiciye umut verirken, tanıtımın finali bu anı gölgeledi. Alya’nın kapı komşusu Engin Şef’in hain planıyla Alya ve Cihan Deniz, kendilerini büyük bir tehlikenin ortasında buldu. Anne-oğulun kaçırılma sahneleri izlenme rekoru kırdı. İzleyiciler, Alya’nın “Cihan bir şey oluyor. Ne olursun koş” sözlerinin damga vurduğu tanıtım sonrası yeni bölüm için adeta geri sayıma geçti.

AyNa Yapım imzalı Uzak Şehir, yeni bölümüyle pazartesi akşamı saat 20.00’de Kanal D’de.