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Alya ve Cihan'ın tatlı atışması... Birbirlerini kıskanıyorlar mı?

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#Uzak Şehir#Ozan Akbaba#Kanal D
Oluşturulma Tarihi: Ocak 20, 2025 12:29

Kanal D’nin reyting rekorları kıran dizisi Uzak Şehir heyecanlı bir bölümle ekrana gelecek. Yeni tanıtımda Cihan ve Alya arasındaki tatlı atışma, ikili arasında yaşanacaklara dair merak uyandırıyor.

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BİRBİRLERİNİ KISKANIYORLAR MI?

Yayınlanan yeni tanıtımda, Cihan’ın Alya’ya “Bu evliliğin en güzel tarafı gece nerede olduğun belli değil, kimse neredesin diye sormuyor” demesi üzerine, Alya’nın esprili bir şekilde “Ben gelmediğimde de sen sormazsın” cevabını vermesi akıllara, “Birbirlerini kıskanmaya mı başlıyorlar” sorusunu geldi.

Alya ve Cihanın tatlı atışması... Birbirlerini kıskanıyorlar mı

GÜÇLÜ KADRO

AyNa Yapım imzalı Gülizar Irmak’ın senaryosunu yazdığı, Ahmet Katıksız’ın yönetmenliğini yaptığı ‘Uzak Şehir’in oyuncu kadrosunda Ozan Akbaba, Sinem Ünsal, Gonca Cilasun, Müfit Kayacan, Alper Çankaya, Ferit Kaya, Atakan Özkaya, Sahra Şaş, Dilin Döğer, Mine Kılıç, Nazmi Kırık, İlkay Kayku, Sinan Demirer, Zeynep Kankonde, Yunus Eski, Mehmet Polat, Muttalip Müjdeci, Barış Yalçın, Burak Şafak, Yaren Güldiken, Kuzey Gezer yer alıyor.

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Alya ve Cihanın tatlı atışması... Birbirlerini kıskanıyorlar mı

Uzak Şehir’ bu akşam saat 20.00’de Kanal D’de!

 

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#Uzak Şehir#Ozan Akbaba#Kanal D

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