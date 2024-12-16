Alya, Sadakat’ten şikayetçi olacak mı?

Haberin Devamı

ALYA’NIN YANITI NE OLACAK?

Yayınlanan tanıtımda, polislerin ihbar üzerine konağa gelip Alya’yı sormasıyla tansiyon yükseldi. Herkesin gözleri Alya’ya çevrilirken, polislerin “Sadakat Albora tarafından silahlı saldırıya uğradınız mı?” sorusuna Alya’nın vereceği cevap, bu akşam yayınlanacak yeni bölüme dair merakı arttırdı.

GÜÇLÜ KADRO

AyNA Yapım imzalı, Gülizar Irmak’ın senaryosunu yazdığı, Ahmet Katıksız’ın yönetmenliğini yaptığı ‘Uzak Şehir’in oyuncu kadrosunda Ozan Akbaba, Sinem Ünsal, Gonca Cilasun, Müfit Kayacan, Alper Çankaya, Ferit Kaya, Atakan Özkaya, Sahra Şaş, Dilin Döğer, Mine Kılıç, Nazmi Kırık, İlkay Kayku, Sinan Demirer, Zeynep Kankonde, Yunus Eski, Mehmet Polat, Muttalip Müjdeci, Barış Yalçın, Burak Şafak, Yaren Güldiken, Kuzey Gezer yer alıyor.

Haberin Devamı

‘Uzak Şehir’ bu akşam saat 20.00’de Kanal D’de!