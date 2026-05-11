Alya ile Deniz'i kim kurtaracak?

CİHAN TEDİRGİN

Bu akşam ekrana gelecek dizide omzundan vurulan Cihan'ın tedavisi sürerken, Yalçın kritik bir gerçeği de ortaya çıkarıyor. Nare'nin sağlık durumuyla ilgili bilgi alan Cihan, bir yandan Alya ve Deniz'i bulmak için hastaneden çıkmanın yollarını arıyor.

NARE'NİN AMELİYATI ŞAŞIRTIYOR

Tam o sırada Nare'nin ameliyattan çıktığını öğrenen Cihan, Yalçın'ın ameliyat için rıza formunu kendisinin imzaladığını söylemesiyle büyük bir şaşkınlık yaşıyor. Cihan'ın annesine çevirdiği bakış ise bölüme damga vuracak anlardan biri oluyor.

YENİ BÖLÜM MERAKLA BEKLENİYOR

Duygu yüklü sahneleri ve gerilim dolu gelişmeleriyle dikkat çeken AyNa Yapım imzalı Uzak Şehir, bu akşam saat 20.00'de Kanal D'de izleyiciyle buluşacak.