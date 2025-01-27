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Alya ile Cihan arasında yakınlaşma mı başlıyor? Tatlı diyaloglar

Güncelleme Tarihi:

#Uzak Şehir#Ozan Akbaba#Sinem Ünsal
Oluşturulma Tarihi: Ocak 27, 2025 12:55

Kanal D’nin reyting rekortmeni dizisi ‘Uzak Şehir’, bu akşam heyecan dolu yeni bölümüyle seyircilerle buluşacak. Paylaşılan tanıtımda Cihan ve Alya arasındaki tatlı diyalog, ‘ikili arasında bir yakınlaşma mı başlıyor?’ sorusunu akıllara getiriyor.

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 “AĞAM ÇOK ÖZÜR DİLERİM”

AyNa Yapım imzalı dizinin tanıtımında, Cihan, nöbete kalan Alya’yı merak edip hastaneye gidiyor. Cihan’ın “Bana neden haber vermiyorsun nöbete kalacağını?” sorusu üzerine, Alya’nın esprili bir şekilde “Ağam çok özür dilerim. Haber vermem gerekiyordu” diye cevap vermesi ortamı yumuşatırken ikilinin karşılıklı ruh halleri aralarındaki çekimin sinyallerini veriyor.

Alya ile Cihan arasında yakınlaşma mı başlıyor Tatlı diyaloglar

GÜÇLÜ KADRO

Gülizar Irmak’ın senaryosunu yazdığı, Ahmet Katıksız’ın yönetmenliğini yaptığı ‘Uzak Şehir’in Oyuncu kadrosunda Ozan Akbaba, Sinem Ünsal, Gonca Cilasun, Müfit Kayacan, Alper Çankaya, Ferit Kaya, Atakan Özkaya, Sahra Şaş, Dilin Döğer, Mine Kılıç, Nazmi Kırık, İlkay Kayku, Sinan Demirer, Zeynep Kankonde, Yunus Eski, Mehmet Polat, Muttalip Müjdeci, Barış Yalçın, Burak Şafak, Yaren Güldiken, Kuzey Gezer yer alıyor.

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Uzak Şehir’ bu akşam saat 20.00’de Kanal D’de!

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#Uzak Şehir#Ozan Akbaba#Sinem Ünsal

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