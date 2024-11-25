Alya ile Cihan arasında neler olacak? Uzak Şehir’de heyecan giderek artıyor

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Sürükleyici hikayesi ve düşmeyen temposuyla izleyiciyi Kanal D ekranına kilitleyen Uzak Şehir’in yeni bölümünden yayınlanan üçüncü tanıtımında; Alya, oğlunu alıp gitmek için yeni planlar yaparken maddi zorluklarla da mücadele ediyor. Alya’nın Özkan ve avukatıyla görüştüğü sırada Cihan’ın gelip onu götürmeye çalışması gerilimi artırırken yeni bölümde ikili arasındaki çatışmanın giderek derinleşeceğini gözler önüne seriyor.

