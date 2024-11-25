Alya ile Cihan arasında neler olacak? Uzak Şehir’de heyecan giderek artıyor

Oluşturulma Tarihi: Kasım 25, 2024 12:33
Kanal D’nin, AyNA Yapım imzalı büyük ilgi gören dizisi Uzak Şehir’de heyecan giderek artıyor. Dizinin yeni bölümünden bir tanıtım filmi yayınlandı. Cihan ve Alya arasındaki gerilimin ekrana geldiği fragman tansiyonun daha da yükseleceğinin sinyalini verdi.
Sürükleyici hikayesi ve düşmeyen temposuyla izleyiciyi Kanal D ekranına kilitleyen Uzak Şehir’in yeni bölümünden yayınlanan üçüncü tanıtımında; Alya, oğlunu alıp gitmek için yeni planlar yaparken maddi zorluklarla da mücadele ediyor. Alya’nın Özkan ve avukatıyla görüştüğü sırada Cihan’ın gelip onu götürmeye çalışması gerilimi artırırken yeni bölümde ikili arasındaki çatışmanın giderek derinleşeceğini gözler önüne seriyor.
Gülizar Irmak’ın senaryosunu yazdığı, Ahmet Katıksız’ın yönetmenliğini yaptığı Uzak Şehir’in oyuncu kadrosunda Ozan Akbaba
, Sinem Ünsal, Gonca Cilasun, Müfit Kayacan, Alper Çankaya, Ferit Kaya, Atakan Özkaya, Sahra Şaş, Dilin Döğer, Mine Kılıç, Nazmi Kırık, İlkay Kayku, Sinan Demirer, Zeynep Kankonde, Yunus Eski, Mehmet Polat, Muttalip Müjdeci, Barış Yalçın, Burak Şafak, Yaren Güldiken, Kuzey Gezer yer alıyor.
Uzak Şehir yeni bölümleri ile her pazartesi Kanal D’de ekrana gelmeye devam edecek.