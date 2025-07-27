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Alya göz kamaştırdı...Sinem Ünsal'ın arşivinden zarif kareler

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#Uzak Şehir#Sinem Ünsal#Kanal D
Alya göz kamaştırdı...Sinem Ünsalın arşivinden zarif kareler
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 27, 2025 10:17

Kanal D'nin reyting rekorları kıran dizisi Uzak Şehir'de Alya karakterine hayat veren Sinem Ünsal sezon arasını fırsat bilip sosyal medyadan yaptığı tatil paylaşımlarıyla dikkat çekiyor.

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Hayranlarına sürprizler yapan Ünsal arşivinden seçtiği özel kareleri sevenlerine sunuyor. Tekrar bölümleriyle hafta içi her gün izleyiciyle buluşacak olan Uzak Şehir'in güzel oyuncusunun fotoğrafları beğeni yağmuruna tutuluyor.

Alya göz kamaştırdı...Sinem Ünsalın arşivinden zarif kareler


BEYAZ ELBİSESİ ÇOK KONUŞULDU!
Geçen sezonun rekortmen dizisi Uzak Şehir sezon arası verilmesine rağmen gündemden düşmüyor. Dizide Ozan Akbaba ile başrolü paylaşan Sinem Ünsal sanal medyadan hayranlarıyla hasret gideriyor. Sık sık yaptığı paylaşımlarla göz önünde olan oyuncunun, "Arşivi karıştırdım" notuyla paylaştığı beyaz dekolteli elbiseli karesi göz kamaştırdı. Uzak Şehir'in tekrar bölümleriyle hafta içi her gün ekrana geleceğinin müjdesini alan dizinin hayranları güzel oyuncunun paylaşımını yorum yağmuruna tuttu.
Alya göz kamaştırdı...Sinem Ünsalın arşivinden zarif kareler

Uzak Şehir hafta içi her gün tekrar bölümleriyle saat 13.00’te Kanal D’de ekrana gelecek.

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#Uzak Şehir#Sinem Ünsal#Kanal D

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