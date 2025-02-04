Alya duygularından kaçabilecek mi?

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UZAK ŞEHİR REKORA DOYMUYOR

AyNA Yapım imzalı temposu yüksek bir bölümle ekranlara gelen dizi yine kendi rekorunu kırarak TOTAL izleyici grubunda 14,63 reyting 35,53 izlenme payı, AB Kategorisinde 10,67 reyting 28,79 izlenme payı, 20+ABC1’de ise 14,53 reyting ve yüzde 33,50 izlenme payı alarak tüm kategorilerde birinci oldu. Sosyal medyada ise #UzakŞehir etiketi saatlerce TT listesinde yer alırken Cihan’ın türkü söyleyip saz çaldığı dakikalar ise sosyal medyaya damga vurdu.

CİHAN ANNESİNDEN ÖĞRENDİĞİ GERÇEKLE SARSILDI

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Sadakat Cihan’a "Boran'ın babası Ecmel" diyerek yıllardır içinde sakladığı sırrı açıklamasının ardından Cihan bu sır ve doğuracağı sonuçlar arasında sıkışıp kaldı. Ecmel’in annesine yaptıklarını detaylıca öğrenen Cihan, Ecmel’e karşı daha da doldu.

ŞAHİN KAPIYA DAYANDI!

Albora konağının kapısına dayanan Şahin, Sadakat’e hesap sormak istedi. “Babamı hasta yatağında öldürmek istedi” diyerek öfkesini haykıran Şahin’e annesinden gerçekleri öğrenen Cihan silah doğrulttu ve “Ecmel’i öldürmediğime pişmanım” dedi. Şahin’in çekip gitmesine dayanamayan Nare, aldığı silahla “Sen neden bu kadar acımasızsın?” diyerek annesine silah doğrulttu. Cihan Nare’yi sakinleştirmeye çalışırken Alya Sadakat’in karşısına geçip çocuklarına yaşattıklarının hesabını sordu.

KAYA CİHAN SAYESİNDE HAPİSTEN ÇIKTI

Zerrin’in ifadesini Kaya’nın aleyhine değiştirmesi üzerine Sadakat’in tepki göstermesi, mahkeme salonunda gerilimi artırdı. Cihan, son anda elindeki delil niteliğindeki önemli görüntülerle Kaya’nın hapisten çıkmasını sağladı. Kaya’nın konağa dönmesiyle herkes büyük mutluluk yaşarken Kaya annesiyle Ecmel yüzünden tartıştı.

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OZAN AKBABA HEM ÇALDI HEM SÖYLEDİ

Sadakat’in Zeynep’i evine göndermek istemesine karşın Cihan Zeynep’in ve bebeğinin babasının ailesini konağa çağırdı. Birbirini seven iki genci ayırmamaları konusunda aileleri ikna eden Cihan, onlara Diyarbakır’da düğün ve ev sözü verdi. Alya, Zeynep’in düğününü kaçma fırsatı olarak görüp plan yaptı. Cihan, Alya ve Cihan Deniz birlikte Diyarbakır’a düğüne gittiler. Nikah şahidi olan ikili düğünde beraber halay çekip eğlenceli vakit geçirdi. Cihan’ın Deniz’le dans etmelerini izleyen Alya’nın gözleri doldu ve Cihan’a karşı olan duyguları değişmeye başladı. Alya’nın Deniz’i uyutma bahanesiyle yukarı çıktığı anlarda Cihan’ın ‘ihtiyar’la saz çalıp türkü söylemesi dizinin sürprizi oldu.

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ALYA DUYGULARINDAN KAÇABİLECEK Mİ?





Dizinin finalinde Alya, Cihan Deniz’le havalimanının yolunu tutarken, Cihan da onları takip etti. Pasaport kontrolü esnasında duraksayan Alya’yı hüzünlü gözlerle izleyen Cihan, Alya’nın gidip gitmeyeceğini merakla bekledi.

GÜÇLÜ KADRO

Gülizar Irmak’ın senaryosunu yazdığı, Ahmet Katıksız’ın yönetmenliğini yaptığı ‘Uzak Şehir’in Oyuncu kadrosunda Ozan Akbaba, Sinem Ünsal, Gonca Cilasun, Müfit Kayacan, Alper Çankaya, Ferit Kaya, Atakan Özkaya, Sahra Şaş, Dilin Döğer, Mine Kılıç, Nazmi Kırık, İlkay Kayku, Sinan Demirer, Zeynep Kankonde, Yunus Eski, Mehmet Polat, Muttalip Müjdeci, Barış Yalçın, Burak Şafak, Yaren Güldiken, Kuzey Gezer yer alıyor.

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‘Uzak Şehir’ pazartesi saat 20.00’de Kanal D’de!