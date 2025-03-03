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Alya çileden çıkıyor: Al sevgilini kendi açtığın muayenenin başına koy!

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#Uzak Şehir#Kanal D#Ozan Akbaba
Alya çileden çıkıyor: Al sevgilini kendi açtığın muayenenin başına koy
Oluşturulma Tarihi: Mart 03, 2025 12:54

Kanal D'nin reyting rekorları kıran dizisi Uzak Şehir, heyecanlı bir bölümle ekrana gelecek.

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Tanıtımda, Cihan ve Alya arasındaki gerilim dolu konuşma dikkat çekiyor.  Cihan'ın Uğur'a duyduğu öfke, Alya'yı çileden çıkarırken, Alya'nın "Al sevgilini, kendi açtığın muayenenin başına koy" sözleri gerilimi artırıyor.

ALYA ÇİLEDEN ÇIKIYOR!

AyNA Yapım imzalı 'Uzak Şehir'den yeni tanıtım yayınlandı. Tanıtımda, Cihan, Alya'dan hastaneden ayrılmasını isterken Alya buna karşı çıkıyor. Cihan'ın Uğur'a duyduğu öfke, Alya'yı çileden çıkarırken, Alya'nın "Al sevgilini, kendi açtığın muayenenin başına koy" sözleri gerilimi artırıyor. Cihan'ın cevabı ise bu akşam yayınlanacak yeni bölümde belli olacak.

Alya çileden çıkıyor: Al sevgilini kendi açtığın muayenenin başına koy

GÜÇLÜ KADRO

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Gülizar Irmak'ın senaryosunu yazdığı, Ahmet Katıksız'ın yönetmenliğini yaptığı 'Uzak Şehir'in Oyuncu kadrosunda Ozan Akbaba, Sinem Ünsal, Gonca Cilasun, Müfit Kayacan, Alper Çankaya, Ferit Kaya, Atakan Özkaya, Sahra Şaş, Mine Kılıç, Dilin Döğer, Nazmi Kırık, İlkay Kayku, Sinan Demirer, Zeynep Kankonde, Mehmet Polat, Muttalip Müjdeci, Yunus Eski, Burak Şafak, Barış Yalçın, Yaren Güldiken, Kuzey Gezer yer alıyor.

Alya çileden çıkıyor: Al sevgilini kendi açtığın muayenenin başına koy

'Uzak Şehir' bu akşam saat 20.00'de Kanal D'de!

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#Uzak Şehir#Kanal D#Ozan Akbaba

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