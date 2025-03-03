Alya çileden çıkıyor: Al sevgilini kendi açtığın muayenenin başına koy!

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Tanıtımda, Cihan ve Alya arasındaki gerilim dolu konuşma dikkat çekiyor. Cihan'ın Uğur'a duyduğu öfke, Alya'yı çileden çıkarırken, Alya'nın "Al sevgilini, kendi açtığın muayenenin başına koy" sözleri gerilimi artırıyor.

ALYA ÇİLEDEN ÇIKIYOR!

AyNA Yapım imzalı 'Uzak Şehir'den yeni tanıtım yayınlandı. Tanıtımda, Cihan, Alya'dan hastaneden ayrılmasını isterken Alya buna karşı çıkıyor. Cihan'ın Uğur'a duyduğu öfke, Alya'yı çileden çıkarırken, Alya'nın "Al sevgilini, kendi açtığın muayenenin başına koy" sözleri gerilimi artırıyor. Cihan'ın cevabı ise bu akşam yayınlanacak yeni bölümde belli olacak.

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Gülizar Irmak'ın senaryosunu yazdığı, Ahmet Katıksız'ın yönetmenliğini yaptığı 'Uzak Şehir'in Oyuncu kadrosunda Ozan Akbaba, Sinem Ünsal, Gonca Cilasun, Müfit Kayacan, Alper Çankaya, Ferit Kaya, Atakan Özkaya, Sahra Şaş, Mine Kılıç, Dilin Döğer, Nazmi Kırık, İlkay Kayku, Sinan Demirer, Zeynep Kankonde, Mehmet Polat, Muttalip Müjdeci, Yunus Eski, Burak Şafak, Barış Yalçın, Yaren Güldiken, Kuzey Gezer yer alıyor.

'Uzak Şehir' bu akşam saat 20.00'de Kanal D'de!