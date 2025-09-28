×
Günlük Egazete© Copyright 2025 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linkleri kullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarını ve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
TV REHBERİ EKRANDA MUCİZE LEZZETLER SAĞLIK
HABERLERKelebek Haberleri

Alya, Boran'ın yaşadığını öğreniyor! Uzak Şehir'de dengeler değişecek mi?

Güncelleme Tarihi:

#Uzak Şehir#Kanal D#Ozan Akbaba
Oluşturulma Tarihi: Eylül 28, 2025 11:52

Kanal D’nin fenomen dizisi Uzak Şehir’in yeni bölümünden tanıtım yayınlandı.

Haberin Devamı

Boran’ın yaşadığını öğrenen Cihan’ın altüst olduğunun görüldüğü tanıtımda Alya’nın çaresizliği yürek parçaladı.

Cihan’ın kendisinden neden uzaklaştığının cevabını arayan Alya’nın Boran’ın yaşadığını öğrendiği anda ise nefesler tutuldu.

Alya, Boranın yaşadığını öğreniyor Uzak Şehirde dengeler değişecek mi

ŞİMDİ NE OLACAK?

Üçüncü tanıtım yayınlanır yayınlanmaz sanal medyada izlenme rekoru kırarken Uzak Şehir fanları “Şimdi ne olacak?” sorusuna yanıt aramaya başladı.

Alya-Cihan ilişkisinin hiç olmadığı kadar zorlu bir sınavdan geçeceğine işaret eden tanıtımla birlikte akıllara takılan bir diğer soru da “Sadakat gerçeği öğrendiğinde ne yapacak?” oldu.

Alya, Boranın yaşadığını öğreniyor Uzak Şehirde dengeler değişecek mi

Haberin Devamı

Uzak Şehir’in yeni tanıtımı, Şahin-Narin ve Kaya-Zerrin cephesinde de yeni kırılmalar yaşanacağını gözler önüne serdi.

AyNa Yapım imzalı Uzak Şehir, tüm dengelerin altüst olacağı yeni bölümüyle pazartesi akşamı Kanal D’de izleyicisiyle buluşacak.

 

Haberle ilgili daha fazlası:
#Uzak Şehir#Kanal D#Ozan Akbaba

BAKMADAN GEÇME!