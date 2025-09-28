Alya, Boran'ın yaşadığını öğreniyor! Uzak Şehir'de dengeler değişecek mi?

Haberin Devamı

Boran’ın yaşadığını öğrenen Cihan’ın altüst olduğunun görüldüğü tanıtımda Alya’nın çaresizliği yürek parçaladı.

Cihan’ın kendisinden neden uzaklaştığının cevabını arayan Alya’nın Boran’ın yaşadığını öğrendiği anda ise nefesler tutuldu.

ŞİMDİ NE OLACAK?

Üçüncü tanıtım yayınlanır yayınlanmaz sanal medyada izlenme rekoru kırarken Uzak Şehir fanları “Şimdi ne olacak?” sorusuna yanıt aramaya başladı.

Alya-Cihan ilişkisinin hiç olmadığı kadar zorlu bir sınavdan geçeceğine işaret eden tanıtımla birlikte akıllara takılan bir diğer soru da “Sadakat gerçeği öğrendiğinde ne yapacak?” oldu.

Uzak Şehir’in yeni tanıtımı, Şahin-Narin ve Kaya-Zerrin cephesinde de yeni kırılmalar yaşanacağını gözler önüne serdi.

AyNa Yapım imzalı Uzak Şehir, tüm dengelerin altüst olacağı yeni bölümüyle pazartesi akşamı Kanal D’de izleyicisiyle buluşacak.