Altın Portakal’da ödüllere "Tavşan İmparatorluğu" damga vurdu

Haberin Devamı

Antalya Büyükşehir Belediyesi ev sahipliğinde düzenlenen festivalin kapanış ve ödül töreni, Cam Piramit Fuar ve Kongre Merkezi'nde yapıldı. Gecede, dün hayatını kaybeden Yeşilçam'ın unutulmaz isimlerinden Engin Çağlar da anıldı.

Antalya Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Büşra Özdemir, yaptığı konuşmada, yalnızca bir festivalin finalinde değil, bir umudun, emeğin, hayalin kutlaması olduğunu söyledi.

Antalya'nın 62 yıldır sanatın diliyle konuştuğunu vurgulayan Özdemir, "Her film, her yönetmen, her hikaye bize yeniden hatırlatıyor ki sanat umuttur. Yıllardır sinemaya inananların, emeğiyle geleceğe iz bırakanların hikayesidir." dedi.

Haberin Devamı

Altın Portakal’da "En İyi Kısa Film Ödülü" Deniz Koloş'un "Ölüm Bizi Ayırana Dek" filmine, "Belgesel Jüri Özel Ödülü" ise Rıza Oylum'un yönetmenliğini üstlendiği "Yerli Yurtsuz" filmine verildi. "En İyi Belgesel Film Ödülü" kategorisinin kazananı da "Roman Gibi" filmiyle Tayfun Belet oldu.

"Uluslararası Uzun Metraj Yarışması'nda ise "En İyi Erkek Oyuncu" ödülü "A Poet" filminden Ubeimar Rios'a "En İyi Kadın Oyuncu" de "Adam's Sake" filmiyle Lea Drucker’a gitti. "En İyi Yönetmen Ödülü"nü "Father" filminin yönetmeni Tereza Nvotova'ya, "Jüri Özel Ödülü" de "İlahi Komedya" filmine verildi.

"Uluslararası En İyi Film Ödülü"nü de "A Poet" filmi kazandı.

Altın Portakal’ın ana yarışmasında "Ulusal En İyi Film Ödülü", Seyfettin Tokmak'ın yönettiği "Tavşan İmparatorluğu" filmine gitti.

Geceye damga vuran "Tavşan İmparatorluğu" filmi 7 ödül birden kazandı.

"En İyi Kadın Oyuncu" ödülünü "Erken Kış" filmindeki rolüyle Leyla Tanlar, "En İyi Erkek Oyuncu" ödülünü ise "Parçalı Yıllar" filmindeki rolüyle Yetkin Dikinciler aldı.

Ulusal Uzun Metraj kategorisinde "En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu" ödülü "Kanto" filmiyle Yıldız Kültür’ün, "En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu" ödülü de "Tavşan İmparatorluğu" filmiyle Sermet Yeşil'in oldu.

Haberin Devamı

"Cahide Sonku" ödülü, "Parçalı Yıllar" filminden Bilge Şen, Ezgi Yaren Karademir ve "Bağlar Kökler ve Tutkular" filminin sanat yönetmeni Nanaz Bahram'a verildi.

"En İyi Kurgu" ödülünü "Noir" filmiyle Şöhret Tandoğdu’ya, "En İyi Müzik" ödülü de "Parçalı Yıllar" filmiyle Deniz Çizmeci’ye gitti.

"Tavşan İmparatorluğu" filmi "En İyi Sanat Yönetmeni" ve "En İyi Görüntü Yönetmeni" ödüllerini de kazanırken "En İyi Senaryo" ödülü de "Sahibinden Rahmet" filmiyle Gözde Yetişkin ve Emre Sert’e gitti.

"En İyi Yönetmen" ve "Film-Yön En İyi Yönetmen" ödüllerinin ikisi de "Tavşan İmparatorluğu" filminin yönetmeni Seyfettin Tokmak'a verilirken "Behlül Dal En İyi İlk Film" ödülü, "Sahibinden Rahmet" filminden Gözde Yetişkin ve Emre Sert'in, "Dr. Avni Tolunay Jüri Özel" ödülü "Aldığımız Nefes" filminden Şeyhmus Altun ve Fevziye Hazal Yazan'ın, "Festival Nişanı" ise Öykü Karayel'in oldu.