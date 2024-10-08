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Altın Portakal’da maraton başladı

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#Altın Portakal#61. Uluslararası Antalya Altın Portakal Film Festivali#Ulusal Yarışma
Altın Portakal’da maraton başladı
Oluşturulma Tarihi: Ekim 08, 2024 07:59

61. Uluslararası Antalya Altın Portakal Film Festivali’nin ilk gününde beş film gösterildi.

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Festivalin ‘Ulusal Yarışma’ filmlerinden ‘Ayşe’, AKM Aspendos Salonu’nda seyirciyle buluştu. Down sendromlu kardeşiyle yaşarken aldığı evlilik teklifiyle bir dönemece gelen Ayşe’nin öyküsünü anlatan filmin ekibinden yönetmen Necmi Sancak, senarist Ahmet Sancak ve oyuncular Menderes Samancılar, Binnur Kaya, Ali Seçkiner Alıcı ile Rıdvan Sancak, gösterim sonrası soruları yanıtladı. Binnur Kaya, “Riskli işlerin içinde olmayı seviyorum” dedi. Günün bir diğer ‘Ulusal Yarışma’ filmi “Galata”ydı. Ünlü bir mankenle evini terk etmiş bir adamın hikâyesini anlatan filmi izleyenler, daha sonra yönetmenler Kenan Mansur Doğru ve Umut Osman Demirkol, yapımcı Tayfur Aydın, oyuncular Suyumbilge Dadalı, Sarp Bozkurt, Edanur Hancı ve Barış Kolik’le bir araya geldi.

AVUSTURYALI OYUNCU FESTİVALDE

Oyuncu, yazar, yönetmen Doug Rao’nun ilk uzun metrajı ‘Günahkâr Çocuk’ (Dirty Boy), ‘Uluslararası Yarışma Dışı’ bölümünde Türkiye prömiyerini yaptı. Başrol oyuncusu Avusturyalı aktör Stan Steinbichler, Paribu Cineverse Migros AVM Konyaaltı’ndaki gösterimin ardından soruları yanıtladı. ‘Belgesel Özel Gösterim’ programında yer alan ‘Gençlik Tiyatrosu’nun AKM Perge Salonu’ndaki söyleşisine, yönetmen Nurgül Bayram ile belgeselin katılımcılarından Aslı Öngören, Yasemin Arpa ve Kenan Mortan katıldı. ‘Ulusal Belgesel Özel Gösterim’ programında yer alan ‘Oya’ da festivalin ilk günü gösterilen filmler arasındaydı.

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#Altın Portakal#61. Uluslararası Antalya Altın Portakal Film Festivali#Ulusal Yarışma

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