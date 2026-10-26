×
Günlük Egazete© Copyright 2026 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linkleri kullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarını ve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
TV REHBERİEKRANDASAĞLIKİLE LEZZETLİ TARİFLER
HABERLERKelebek HaberleriTelevizyon Haberleri

Altın Portakal heyecanı başladı

Güncelleme Tarihi:

#Altın Portakal#Sinema Ödülleri#Antalya Film Festivali
Altın Portakal heyecanı başladı
Oluşturulma Tarihi: Ekim 26, 2026 09:07

63. Uluslararası Antalya Altın Portakal Film Festivali başladı. Tilbe Saran ve Menderes Samancılar’a “Onur Ödülü” verilirken Cem Yiğit Üzümoğlu ve Leyla Smyrna Cabas, “Genç Başarı Ödülü”nün sahibi oldu.

Haberlerimizi Google’da Takip Edin
Gelişmelerden anında haberdar olun.
Google’da tercih edilen
kaynak olarak ekleyin
Haberin Devamı

Antalya’da bu yıl 63’üncü kez düzenlenen Uluslararası Altın Portakal Film Festivali, geleneksel kortejle başladı. Meryem Uzerli, Pınar Altuğ, Büşra Pekin, İlyas Salman ve Asuman Dabak’ın da aralarında bulunduğu sanatçılar, Antalyalıları selamladı. Açılış töreninde sinemaya emek veren isimler ödüllerini aldı.

Altın Portakal heyecanı başladı

“Onur Ödülü”nü alan Menderes Samancılar, ödülünü basın emekçilerine adadı. Tilbe Saran ise konuşmasında sanatın insanlar arasında köprü kurduğunu vurguladı. Samancılar, “Özgür basın olmadıkça özgür ülke olmaz; yaşasın özgür basın!” dedi.

Altın Portakal heyecanı başladı

16 yaşındaki oyuncu Leyla Smyrna Cabas, “Genç Başarı Ödülü”nün sahibi oldu.

Haberin Devamı

BEN BURADA SADECE BİR İSİMİM

“Genç Başarı Ödülü’nü Şenay Gürler’den alan Cem Yiğit Üzümoğlu, teşekkür konuşmasında ödülü kendisine destek olanlara ithaf etti. Üzümoğlu, “Bu ödül; bana el veren, bana dokunan, beni hayata hazırlayan insanların. Ben burada sadece bir ismim” dedi.

Altın Portakal heyecanı başladı

Büşra Pekin ve Ersin Korkut, geleneksel korteje katıldı.

Suzan Kardeş ve Abdurrahman Keskiner’e “Sinema Emek Ödülü” verilirken “Sinemaya Katkı Ödülü”nün sahibi Beşiktaş Kültür Merkezi (BKM) oldu. Festival, 31 Ekim’e kadar sürecek.

Altın Portakal heyecanı başladı

Cem Yiğit Üzümoğlu, “Genç Başarı Ödülü”nü Şenay Gürler’den aldı. 

 

 

Haberle ilgili daha fazlası:
#Altın Portakal#Sinema Ödülleri#Antalya Film Festivali

BAKMADAN GEÇME!