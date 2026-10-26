Altın Portakal heyecanı başladı

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Antalya’da bu yıl 63’üncü kez düzenlenen Uluslararası Altın Portakal Film Festivali, geleneksel kortejle başladı. Meryem Uzerli, Pınar Altuğ, Büşra Pekin, İlyas Salman ve Asuman Dabak’ın da aralarında bulunduğu sanatçılar, Antalyalıları selamladı. Açılış töreninde sinemaya emek veren isimler ödüllerini aldı.

“Onur Ödülü”nü alan Menderes Samancılar, ödülünü basın emekçilerine adadı. Tilbe Saran ise konuşmasında sanatın insanlar arasında köprü kurduğunu vurguladı. Samancılar, “Özgür basın olmadıkça özgür ülke olmaz; yaşasın özgür basın!” dedi.

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16 yaşındaki oyuncu Leyla Smyrna Cabas, “Genç Başarı Ödülü”nün sahibi oldu.

BEN BURADA SADECE BİR İSİMİM

“Genç Başarı Ödülü’nü Şenay Gürler’den alan Cem Yiğit Üzümoğlu, teşekkür konuşmasında ödülü kendisine destek olanlara ithaf etti. Üzümoğlu, “Bu ödül; bana el veren, bana dokunan, beni hayata hazırlayan insanların. Ben burada sadece bir ismim” dedi.

Suzan Kardeş ve Abdurrahman Keskiner’e “Sinema Emek Ödülü” verilirken “Sinemaya Katkı Ödülü”nün sahibi Beşiktaş Kültür Merkezi (BKM) oldu. Festival, 31 Ekim’e kadar sürecek.

Cem Yiğit Üzümoğlu, “Genç Başarı Ödülü”nü Şenay Gürler’den aldı.