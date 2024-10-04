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Altın Portakal başlıyor

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#61. Uluslararası Antalya Altın Portakal Film Festivali#Sedef Avcı#Serhat Kılıç
Altın Portakal başlıyor
Oluşturulma Tarihi: Ekim 04, 2024 10:05

61. Uluslararası Antalya Altın Portakal Film Festivali yarın başlıyor.

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Festival, Sedef Avcı’nın sunuculuğunu ve Serhat Kılıç’ın sahne gösteri performanslarını üstlendiği açılış töreniyle start alacak.

Öncesinde geleneksel kırmızı halı seremonisi gerçekleşecek. Uzun Metraj Film Yarışması’nın jüri başkanı Ferzan Özpetek ile jüri üyelerinin de hazır bulunacağı açılış töreninde ayrıca onur ve başarı ödülleri sunulacak. E

rdal Özyağcılar, Işıl Yücesoy, Müjdat Gezen, Selçuk Yöntem ve Şerif Sezer’e ‘onur ödülü’, genç oyuncular Farah Zeynep Abdullah ve Aras Bulut İynemli’ye de ‘başarı ödülü’ takdim edilecek.

12 Ekim’e kadar Türk ve dünya sinemasının en yeni yapımlarını, beyazperdenin usta isimlerini sinemaseverlerle buluşturacak olan festival kapsamında pek çok yan etkinlik de düzenlenecek.

 

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#61. Uluslararası Antalya Altın Portakal Film Festivali#Sedef Avcı#Serhat Kılıç

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