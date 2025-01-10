Altın Küre’de Türkiye sohbeti

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“Sharon Stone’u İstanbul’da 3 gün ağırlayan The Ritz-Carlton İstanbul’un sahibi Baran Süzer de Altın Küre törenindeydi. Gecenin yemeklerini hazırlayan dünyaca ünlü şef Nobu Matsuhisa ile kırmızı halıda sohbet etme fırsatı buldum. Şef, İstanbul’daki restoranını çok sevdiğini ve yakın dostu Baran Süzer’le törende bir araya gelmekten mutluluk duyduğunu söyledi.”

Barbaros Tapan ödül töreninin kırmızı halısında Hollywood’un efsanevi oyuncularından Harrison Ford ile de bir araya geldi.

STONE, BEŞİKTAŞ’I UNUTAMAMIŞ



“Gecenin en özel anlarından biri, Sharon Stone’un menajerine Bodrum ve İstanbul’u anlatmasıydı. Jacket by Elvan’dan aldığı ipek kimonolardan tutun da kendisine hediye edilen Devrim Erbil eserine kadar her şeyi tek tek anlattı. Beşiktaş’ın onur üyesi olduğunu ve üzerinde adı yazan formasını hâlâ sakladığını söyledi. Görünen o ki Sharon Stone hem Türkiye’yi, hem de Beşiktaş sevgisini unutamamış.”

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Nobu Matsuhisa