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Altın Küre’de Türkiye sohbeti

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#82. Altın Küre (Golden Globe) Ödülleri#Barbaros Tapan#Sharon Stone
Altın Küre’de Türkiye sohbeti
Barbaros Tapan
Oluşturulma Tarihi: Ocak 10, 2025 08:19

Barbaros Tapan, 82. Altın Küre (Golden Globe) Ödülleri Töreni’nde dünyaca ünlü yıldızlarla bir araya geldi. İşte Tapan’ın törene dair dikkat çekici notları...

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 “Sharon Stone’u İstanbul’da 3 gün ağırlayan The Ritz-Carlton İstanbul’un sahibi Baran Süzer de Altın Küre törenindeydi. Gecenin yemeklerini hazırlayan dünyaca ünlü şef Nobu Matsuhisa ile kırmızı halıda sohbet etme fırsatı buldum. Şef, İstanbul’daki restoranını çok sevdiğini ve yakın dostu Baran Süzer’le törende bir araya gelmekten mutluluk duyduğunu söyledi.”

Altın Küre’de Türkiye sohbeti

Barbaros Tapan ödül töreninin kırmızı halısında Hollywood’un efsanevi oyuncularından Harrison Ford ile de bir araya geldi.

STONE, BEŞİKTAŞ’I UNUTAMAMIŞ

“Gecenin en özel anlarından biri, Sharon Stone’un menajerine Bodrum ve İstanbul’u anlatmasıydı. Jacket by Elvan’dan aldığı ipek kimonolardan tutun da kendisine hediye edilen Devrim Erbil eserine kadar her şeyi tek tek anlattı. Beşiktaş’ın onur üyesi olduğunu ve üzerinde adı yazan formasını hâlâ sakladığını söyledi. Görünen o ki Sharon Stone hem Türkiye’yi, hem de Beşiktaş sevgisini unutamamış.”

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Altın Küre’de Türkiye sohbeti

Nobu Matsuhisa

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#82. Altın Küre (Golden Globe) Ödülleri#Barbaros Tapan#Sharon Stone

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