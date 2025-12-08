Leonardo'nun filmi önde... Altın Küre adayları açıklandı

Haberin Devamı

Bu yıl 83'üncüsü düzenlenecek olan ödüllerde adaylık rekoru Paul Thomas Anderson'ın imzasını taşıyan

One Battle After Another. Film, tam 9 dalda Altın Küre adayı.

Onun ardından yedi adaylıkla Joachim Trier'nin Sentimental Value adlı filmi geliyor.

Nikki Glaser'ın sunacağı tören 11 Ocak'ta yapılacak.

İşte belli başlı dallarda bu yılın Altın Küre adayları:

EN İYİ FİLM (Drama)

Frankenstein

Hamnet

It Was Just an Accident

The Secret Agent

Sentimental Value

Sinners

EN İYİ FİLM (Komedi/Müzikal)

Blue Moon

Bugonia

Marty Supreme

No Other Choice

Nouvelle Vague

One Battle After Another

EN İYİ YÖNETMEN

Paul Thomas Anderson (One Battle After Another)

Ryan Coogler (Sinners)

Guillermo del Toro (Frankenstein)

Jafar Panahi (It Was Just an Accident)

Joachim Trier (Sentimental Value)

Chloé Zhao (Hamnet)

EN İYİ ERKEK OYUNCU (Drama)

Joel Edgerton (Train Dreams)

Oscar Isaac (Frankenstein)

Dwayne Johnson (The Smashing Machine)

Michael B. Jordan (Sinners)

Wagner Moura (The Secret Agent)

Jeremy Allen White (Springsteen: Deliver Me from Nowhere)

EN İYİ KADIN OYUNCU (Drama)

Jessie Buckley (Hamnet)

Jennifer Lawrence (Die My Love)

Renate Reinsve (Sentimental Value)

Julia Roberts (After the Hunt)

Tessa Thompson (Hedda)

Eva Victor (Sorry, Baby)

EN İYİ ERKEK OYUNCU (Komedi/Müzikal)

Timothée Chalamet (Marty Supreme)

George Clooney (Jay Kelly)

Leonardo DiCaprio (One Battle After Another)

Ethan Hawke (Blue Moon)

Lee Byung-hun (No Other Choice)

Jesse Plemons (Bugonia)

EN İYİ KADIN OYUNCU (Komedi/Müzikal)

Rose Byrne (If I Had Legs I’d Kick You)

Cynthia Erivo (Wicked: For Good)

Kate Hudson (Song Sung Blue)

Chase Infiniti (One Battle After Another)

Amanda Seyfried (The Testament of Ann Lee)

Emma Stone (Bugonia)

EN İYİ YARDIMCI ERKEK OYUNCU

Benicio Del Toro (One Battle After Another)

Jacob Elordi (Frankenstein)

Paul Mescal (Hamnet)

Sean Penn (One Battle After Another)

Adam Sandler (Jay Kelly)

Stellan Skarsgård (Sentimental Value)

Amy Madigan (Weapons



EN İYİ YARDIMCI KADIN OYUNCU

Emily Blunt (The Smashing Machine)

Elle Fanning (Sentimental Value)

Ariana Grande (Wicked: For Good)

Inga Ibsdotter Lilleaas (Sentimental Value)

Amy Madigan (Weapons)

Teyana Taylor (One Battle After Another)

EN İYİ SENARYO

One Battle After Another (Paul Thomas Anderson)

Marty Supreme (Ronald Bronstein & Josh Safdie)

Sinners (Ryan Coogler)

Hamnet (Maggie O’Farrell & Chloé Zhao)

It Was Just an Accident (Jafar Panahi)

Sentimental Value (Joachim Trier & Eskil Vogt)

Sinners



EN İYİ MÜZİK

Frankenstein (Alexandre Desplat)

Sinners (Ludwig Göransson)

One Battle After Another (Jonny Greenwood)

Hamnet (Max Richter)

F1: The Movie (Hans Zimmer)

Sirat​​ (Kangding Ray)

EN İYİ ŞARKI

Avatar: Fire and Ash – (“Dream as One”)

KPop Demon Hunters – “(Golden”)

Sinners – (“I Lied to You”)

Wicked: For Good – (No Place Like Home)

Wicked: For Good – (The Girl in the Bubble)

Train Dreams – (Train Dreams)

İNGİLİZCE OLMAYAN DİLDE EN İYİ FİLM

It Was Just An Accident

No Other Choice

The Secret Agent

Sentimental Value

Sirāt

The Voice of Hind Rajab

EN İYİ ANİMASYON

Arco

Demon Slayer

Elio

KPop Demon Hunters

Little Amélie or the Character of Rain

Zootopia 2

SİNEMA VE GİŞE BAŞARISI

Avatar: Fire & Ash

F1

KPop Demon Hunters

Mission: Impossible – The Final Reckoning

Sinners

Weapons

Wicked: For Good

Zootopia 2

TELEVİZYON



EN İYİ DRAMA

The Diplomat

The Pitt

Pluribus

Severance

Slow Horses

The White Lotus

EN İYİ KOMEDİ

Abbott Elementary

The Bear

Hacks

Nobody Wants This

Only Murders in the Building

The Studio

EN İYİ TV FİLMİ/MİNİ DİZİ

Adolescence

All Her Fault

The Beast in Me

Black Mirror

Dying for Sex

The Girlfriend

EN İYİ KADIN OYUNCU (Drama)

Kathy Bates (Matlock)

Britt Lower (Severance)

Helen Mirren (MobLand)

Bella Ramsey (The Last of Us)

Keri Russell (The Diplomat)

Rhea Seehorn (Pluribus)



EN İYİ ERKEK OYUNCU (Drama)

Sterling K. Brown (Paradise)

Diego Luna (Andor)

Gary Oldman (Slow Horses)

Mark Ruffalo (Task)

Adam Scott (Severance)

Noah Wyle (The Pitt)

EN İYİ KADIN OYUNCU (Komedi)

Kristen Bell (Nobody Wants This)

Ayo Edebiri (The Bear)

Selena Gomez (Only Murders in the Building)

Natasha Lyonne (Poker Face)

Jenna Ortega (Wednesday)

Jean Smart (Hacks)

EN İYİ ERKEK OYUNCU (Komedi)

Adam Brody (Nobody Wants This)

Steve Martin (Only Murders in the Building)

Glen Powell (Chad Powers)

Seth Rogen (The Studio)

Martin Short (Only Murders in the Building)

Jeremy Allen White (The Bear)

EN İYİ KADIN OYUNCU (Mini Dizi/TV Filmi)

Claire Danes (The Beast in Me)

Rashida Jones (Black Mirror)

Amanda Seyfried (Long Bright River)

Sarah Snook (All Her Fault)

Michelle Williams (Dying for Sex)

Robin Wright (The Girlfriend)

EN İYİ ERKEK OYUNCU (Mini Dizi/TV Filmi)

Jacob Elordi (The Narrow Road to the Deep North)

Paul Giamatti (Black Mirror)

Stephen Graham (Adolescence)

Charlie Hunnam (Monster: The Ed Gein Story)

Jude Law (Black Rabbit)

Matthew Rhys (The Beast in Me)

EN İYİ YARDIMCI KADIN OYUNCU

Carrie Coon (The White Lotus)

Erin Doherty (Adolescence)

Hannah Einbinder (Hacks)

Catherine O’Hara (The Studio)

Parker Posey (The White Lotus)

Aimee Lou Wood (The White Lotus)



EN İYİ YARDIMCI ERKEK OYUNCU

Owen Cooper (Adolescence)

Billy Crudup (The Morning Show)

Walton Goggins (The White Lotus)

Jason Isaacs (The White Lotus)

Tramell Tillman (Severance)

Ashley Walters (Adolescence)