Altın Küre Türkiye'de

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ALTIN Küre, ilk defa verilecek “Global İkon Ödülü”nün galasını Amerika Birleşik Devletleri dışında yapma kararı aldı. Komite, sinemada uluslararası kapsayıcılığı teşvik etmek isteğiyle bu kararı aldığını söyledi.

Gala gecesi ilk kez Türkiye’de gerçekleşecek. Titanic Luxury Collection Bodrum’un ev sahipliği yapacağı gala, 2 Ağustos’ta düzenlenecek.

“Temel İçgüdü”, “Casino” gibi sinemanın kült yapımlarında rol alıp Hollywood’a damga vuran Sharon Stone, Altın Küre’nin özel davetlisi olarak 28 Temmuz’da Türkiye’ye gelecek. Yaptığı sosyal sorumluluk projeleri ile de dikkat çeken dünyaca ünlü oyuncu, “Global İkon Ödülü”nün bu yılki sahibi olacak. Geceye birçok ünlü isim de katılacak.

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Altın Küre yönetim kurulu üyesi ve Kelebek yazarı Barbaros Tapan, bu önemli törenin Türkiye’de gerçekleşmesi için bir yılı aşkın süredir uğraştığını belirtti. Tapan, sevinç ve gurur yaşadığını söyledi:

“Ülkemizin daha fazla uluslararası etkinliğe ihtiyacı var. Bu tür organizasyonlarla ne kadar harika bir ülke olduğumuzu dünyaya göstermemiz gerekiyor. Bu etkinlik gelecekte daha fazla uluslararası iş birliğine de kapı açacak. Buna her zaman inanıyorum. Altın Küre’nin başkanı Helen Hoehne’nin katılımı Sharon Stone’un sahip olduğu sağlam dostluklar, Türkiye’nin adının Hollywood’da geçmesine olanak sağlayacak.”