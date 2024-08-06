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Altın Koza’dan Demet Akbağ ve Uğur Polat'a onur ödülü

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#Uluslararası Adana Altın Koza Film Festivali#Demet Akbağ#Uğur Polat
Altın Koza’dan Demet Akbağ ve Uğur Polata onur ödülü
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 06, 2024 09:28

23-29 Eylül tarihlerinde 31’incisi düzenlenecek Uluslararası Adana Altın Koza Film Festivali’nde onur ödülü alacak isimler belli oldu.

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 Adana Büyükşehir Belediyesi ve Festival Onursal Başkanı Zeydan Karalar ile Festival Yürütme Kurulu’nun kararıyla; ödüller, 40 yılı aşkın süredir güçlü kadın karakterlere hayat veren Demet Akbağ’a ve 1988’de “Sis” ile başladığı sinema kariyerinde, klasikleşmiş birçok filmde sergilediği tutkulu ve cesur oyunculukla hafızalara kazınan Uğur Polat’a verilecek. Demet Akbağ ile Uğur Polat’a ödülleri 26 Eylül’de düzenlenecek özel gecede takdim edilecek.

Başvurular devam ediyor

Altın Koza’nın yarışma başvuruları, 16 Ağustos gününe dek festivalin sitesinde devam edecek. Bu yıl ilki düzenlenen Edebiyat Uyarlaması Uzun Metraj Senaryo Yarışması’nın başvuruları için ise son gün 20 Ağustos olarak belirlendi.

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#Uluslararası Adana Altın Koza Film Festivali#Demet Akbağ#Uğur Polat

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