Altın Koza’dan Demet Akbağ ve Uğur Polat'a onur ödülü

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Adana Büyükşehir Belediyesi ve Festival Onursal Başkanı Zeydan Karalar ile Festival Yürütme Kurulu’nun kararıyla; ödüller, 40 yılı aşkın süredir güçlü kadın karakterlere hayat veren Demet Akbağ’a ve 1988’de “Sis” ile başladığı sinema kariyerinde, klasikleşmiş birçok filmde sergilediği tutkulu ve cesur oyunculukla hafızalara kazınan Uğur Polat’a verilecek. Demet Akbağ ile Uğur Polat’a ödülleri 26 Eylül’de düzenlenecek özel gecede takdim edilecek.



Başvurular devam ediyor



Altın Koza’nın yarışma başvuruları, 16 Ağustos gününe dek festivalin sitesinde devam edecek. Bu yıl ilki düzenlenen Edebiyat Uyarlaması Uzun Metraj Senaryo Yarışması’nın başvuruları için ise son gün 20 Ağustos olarak belirlendi.